VIDEO: Amenazan a Yulay con un machete mientras repartía juguetes en Guerrero

Lo que comenzó como un gesto solidario para alegrar a niñas y niños en el Día del Niño terminó convirtiéndose en un momento de alto riesgo para el creador de contenido Yulay, quien fue amenazado con un machete mientras realizaba una entrega de juguetes en una comunidad del estado de Guerrero.

El influencer, cuyo nombre real es Julio César Fuentes Cruz, se encontraba en el municipio de Tecoanapa conviviendo con habitantes de la zona, como parte de su recorrido altruista, cuando un hombre irrumpió de forma inesperada en la escena, generando tensión entre los presentes y obligando a actuar rápidamente para evitar una tragedia.

Yulay se llevó un susto cuando un hombre armado lo amenazó para que repartiera más juguetes / Especial

Así ocurrió la amenaza contra Yulay

El incidente se registró el pasado 30 de abril de 2026 y quedó captado en video, el cual rápidamente se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores por el riesgo al que estuvo expuesto el youtuber.

En las imágenes se observa cómo Yulay se encontraba entregando juguetes y conviviendo con los pobladores cuando un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, se acercó sin previo aviso y lo amenazó con un machete. De acuerdo con lo que se aprecia en el clip, el sujeto le exigía que repartiera más juguetes, elevando la tensión del momento.

A pesar del peligro, la reacción del creador de contenido fue mantener la calma y tratar de dialogar con el agresor, evitando confrontarlo directamente. Su actitud serena ayudó a que la situación no escalara de forma inmediata.

El hombre aparentemente estaba en un estado de intoxicación al momento de acercarse al youtuber / Especial

Intervención clave evitó una tragedia

Minutos después, familiares del hombre intervinieron para controlar la situación. En el video se puede observar cómo le quitan el machete y logran someterlo, evitando que el incidente pasara a mayores.

Incluso, ante la tensión del momento, algunas personas intentaron agredir al sujeto; sin embargo, el propio Yulay pidió que no lo golpearan, mostrando una postura de prudencia pese a lo ocurrido.

Tras el incidente, el creador de contenido continuó con su labor altruista y se trasladó a Acapulco, donde siguió con la entrega de juguetes como parte de su recorrido por distintas comunidades.

Familiares del agresor lograron someterlo para que no fuera a cometer algún incidente / Especial

¿Dónde ocurrió el incidente?

El hecho tuvo lugar en Tecoanapa, un municipio ubicado en la región de la b, aproximadamente a 120 kilómetros de Acapulco. Esta zona se caracteriza por su riqueza cultural y la calidez de sus habitantes, aunque también enfrenta desafíos relacionados con la seguridad y el desarrollo económico.

En los últimos años, la región ha registrado diversos episodios de violencia vinculados a grupos del crimen organizado, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en la zona.

El video del momento se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron su preocupación por la seguridad de Yulay, destacando el riesgo que enfrentan quienes realizan este tipo de actividades en zonas vulnerables.