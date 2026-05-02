Alerta en el AICM: reportan amenaza de bomba en avión de Viva Aerobus

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este día en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), luego de que se reportara una amenaza de bomba relacionada con una aeronave de la aerolínea Viva Aerobus, lo que provocó la inmediata movilización de cuerpos de seguridad y la activación de protocolos especializados.

De acuerdo con información oficial, el reporte estuvo vinculado con la aeronave matrícula XA-VBM, la cual operaba los vuelos VB1029, procedente de Cancún, y VB1104, con destino a Mérida. Ambos vuelos se encontraban estacionados en la posición 13 de la Terminal 1 al momento de la alerta.

Luego de que se reportara una amenaza de bomba, de inmediato se hizo una movilización de cuerpos de seguridad / Especial

Así se activó el protocolo de seguridad

El propio AICM confirmó la situación a través de un comunicado en el que detalló el origen del reporte y las acciones emprendidas por las autoridades para descartar cualquier riesgo.

“Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1”.

Tras la alerta, personal especializado intervino de inmediato para realizar una revisión exhaustiva tanto de la aeronave como del equipaje, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

La amenaza de bomba estuvo relacionada con una aeronave de Viva Aerobus / Redes Sociales

Revisión descarta presencia de explosivos

En el operativo participaron elementos de seguridad AVSEC del aeropuerto, así como integrantes de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y del BLONAE, quienes llevaron a cabo una inspección minuciosa en coordinación con la Comandancia General del AICM.

“Personal de seguridad AVSEC del aeropuerto y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria a través de elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), en coordinación con la Comandancia General del AICM, llevaron a cabo la revisión de la aeronave y del equipaje, conforme a los protocolos de actuación autorizados, sin que encontraran indicios de presencia de algún artefacto explosivo”.

Finalmente, las autoridades descartaron la existencia de cualquier riesgo relacionado con explosivos, permitiendo restablecer la normalidad en las operaciones de la terminal aérea.

El propio AICM confirmó la situación a través de un comunicado en el que detalló el origen del reporte / Especial

Tensión momentánea en el aeropuerto capitalino

Aunque el incidente no pasó a mayores, la situación generó momentos de incertidumbre entre pasajeros y personal del aeropuerto, debido a la naturaleza del reporte y la movilización de unidades de seguridad en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el origen de la amenaza, mientras que las autoridades mantienen vigilancia y protocolos activos para garantizar la seguridad de los usuarios del aeropuerto.