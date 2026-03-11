Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Taxistas bloquean accesos a la Terminal 1 Y 2 del AICM; ¡hay enfrentamientos!

La organización Transportación Terrestre Nueva Imagen es quien encabeza las protestas / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:01 - 11 marzo 2026
La protesta contra Uber y DiDi generó tensión con policías y obligó a pasajeros a caminar con maletas para alcanzar sus vuelos

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de que taxistas bloquearan accesos a la Terminal 1, lo que provocó afectaciones a la circulación y complicaciones para pasajeros que intentaban llegar a tiempo a sus vuelos.

La movilización comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando integrantes de la organización Transportación Terrestre Nueva Imagen cerraron vialidades en las inmediaciones del aeropuerto para exigir a las autoridades que se frene la operación de aplicaciones de transporte privado dentro de la terminal aérea.

Los taxistas comenzaron a llegar desde las 10 de la mañana a las inmediaciones del AICM / Especial

Pasajeros tienen que llegar caminando 

Debido al bloqueo, varios usuarios del aeropuerto se vieron obligados a caminar por las calles cargando sus maletas para poder ingresar a las instalaciones, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo para evitar mayores conflictos.

Durante la protesta se registraron empujones y gritos entre manifestantes y elementos de seguridad, luego de que los agentes impidieran el avance de los taxistas hacia las terminales. A pesar de la tensión, el incidente no pasó a mayores.

Los pasajeros tuvieron que llegar caminando debido al caos vehicular que hay en la zona del aeropuerto capitalino / Especial

AICM anuncia operativos contra transporte irregular

Tras la movilización, autoridades aeroportuarias informaron que la Guardia Nacional realizará inspecciones dentro del aeropuerto para evitar que taxis de aplicación recojan pasajeros en la zona federal.

A través de redes sociales, el AICM explicó que estas acciones se realizarán a partir del 12 de marzo y forman parte de un operativo coordinado con el Grupo Aeroportuario Marina.

“En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”.

Taxistas denuncian competencia ilegal

Los manifestantes aseguran que las plataformas digitales como Uber y DiDi operan dentro del aeropuerto sin respetar la normativa federal, lo que, según afirman, afecta directamente a los transportistas autorizados.

Además, acusan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a las autoridades aeroportuarias de permitir esta situación e incluso de impulsar cambios legales que beneficiarían a estas aplicaciones.

Taxistas y elementos de seguridad se enfrentaron cerca de la Terminal 2, pero los hechos no pasaron a mayores / Especial

Mientras tanto, el operativo de seguridad permanece en la zona para evitar nuevos bloqueos y garantizar el acceso de los viajeros al aeropuerto.

MOMENTOS DE TENSIÓN 👇🏻
