El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección

Injusto. “El portero siempre tiene la culpa”, escribía Galeano, “y si no la tiene, paga lo mismo”. El monstruo de mil cabezas nunca lo perdona. Posición despiadada. Luis Ángel Malagón es modelo del sufrimiento que se debe pasar a pesar de tener rendimiento destacado. Y anoche recibió el peor castigo, despiadado.

Se perderá el Mundial 2026 no por su capacidad para atajar o un bajón de nivel, no por sus problemas personales o por malas actitudes, sino por una jugada en la que solo, al tratar de despejar, se tronó el talón de Aquiles. La crueldad del destino en la portería.

NO ES LA PRIMERA QUE LO ALEJA DEL TRI

Herido. Desde Necaxa, Malagón mostró cualidades para ser un portero destacado en Liga MX, pero hasta que arribó al América y se encumbró Tricampeón, recibió el reflector. Pero no la justa recompensa en Selecciones. Y todo por las lesiones.

Luis Ángel se lastimó el codo durante el Preolímpico para Tokio 2021, se recuperó, pero no fue suficiente para ganarle a Ochoa al final. Después, se lesionó antes de la Copa América del 2024 y tampoco pudo ser parte de la convocatoria. Ahora, Malagón sufre la rotura del tendón de Aquiles que lo pone fuera de seguir disputando la titularidad de la portería de la Copa del Mundo 2026 con el mismo Ochoa y Tala Rangel.

ERA LA MEJOR OPCIÓN ESTE 2026

Idóneo. Sigo convencido que aunque Aguirre piense en el histórico Ochoa para iniciar ante Sudáfrica en el Mundial, Memo no era la elección que más convenía a México, ni Tala Rangel, un arquero de tremenda presencia, pero falto del bagaje con finales y títulos que forjan a un gran meta. La mejor elección era Malagón, porque combina atributos que a los otros dos hoy les faltan: con 29 años está en su prime de rendimiento, ágil y con reflejos, y ya tiene experiencia como multicampeón y protagonista constante.

LA ROTACIÓN DE JARDINE COBRA SENTIDO

Previsores. La planeación del Club América sale a relucir ante la ausencia de Mala: muchos nos sorprendimos cuando fue suplente en Querétaro y Cota saltó como titular, pero era parte del plan anticipando que Luis Ángel no estaría en la posible Liguilla con las Águilas por la convocatoria y debían dar ritmo a Rodolfo.

Además, el tercer portero que ahora será el suplente, tampoco estará improvisado, pues la directiva recuperó para este Clausura a Fernando Tapia, un guardameta surgido del Nido, que fue prestado y lució en Querétaro, que estaba con Tigres y que volvió. A pesar de perder la jerarquía de Mala, hay con qué solventarlo.

¿OPORTUNIDAD PARA EL CELESTE GUDIÑO?

Oportuno. Lo primero que deseó Andrés Gudiño, el portero que ha reemplazado en Cruz Azul a Kevin Mier durante su rehabilitación tras ser tronado por Coco Carrasquilla, es pronta recuperación a Malagón, ante la pregunta de si cree que ahora se le abre una chance en el Tri.

Lo cierto es que desde Selecciones Nacionales, el aviso ya había llegado a La Noria, como revelamos en RÉCORD, pero no para este ciclo, sino para que mantuviera nivel y atención para el periodo rumbo al 2030.