Opinión

El Reporte Ponce: El secreto del líder...Cruz Azul está en su mejor edad, como nadie

El Reporte Ponce: El secreto del líder...Cruz Azul está en su mejor edad, como nadie
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 07:01 - 06 marzo 2026
Poderoso. Ser líder de este Clausura no es casualidad, hay muchos factores detrás, pero uno ayuda a explicar el gran momento de Cruz Azul: es el equipo que más juega con futbolistas en plena madurez competitiva, entre los 24 y 29 años, en su pico de rendimiento.

Un estudio de Statiskicks revela que La Máquina es el club con mayor porcentaje de jugadores en su prime, con 73.3% de los que han aparecido en cancha en ese rango de plenitud. Una cifra brutal. En un torneo tan parejo, Cruz Azul encontró el punto exacto del reloj futbolístico.

PUEBLA, EL MÁS JOVEN DE LA LIGA MX, INCREÍBLE

Fresco. Si alguien está apostando por juventud en este Clausura, es Puebla. Aunque usted no lo crea. La Franja utiliza 34% de futbolistas menores de 24 años, el mayor porcentaje del torneo en etapa previa al pico de rendimiento. Detrás aparecen Chivas (30.7%) y Necaxa (27.8%), dos clubes acostumbrados en años recientes a formar talento. Además, el equipo de la Angelópolis fue el primero, junto al Guadalajara, en cumplir con la regla de menores. Espigares no le teme a la juventud.

Y RAYADOS ENVEJECIÓ COMO NINGUNO

Veteranos. En el otro extremo está Monterrey, lo cual tampoco sorprende demasiado. Rayados es el equipo que más utiliza futbolistas que ya superaron los 29 años, es decir, en la etapa posterior al pico competitivo: nada menos que 58.4% de sus jugadores en cancha están en ese rango.

La distancia es enorme: Pachuca (42.8%) aparece segundo, sorpresivamente, y Tigres (39.7%) es tercero. Experiencia le sobra al Monterrey, la pregunta es si esa experiencia puede reemplazar a las piernas en un torneo tan dinámico.

EL FUTURO DEL TORO: DECISIÓN PENDIENTE EN LA NORIA

Duda. Cruz Azul planea con mucha anticipación para no repetir errores recientes (o para que no les quieran vender otro Borja), y dentro de ese análisis ya aparece el caso de Toro Fernández, que termina contrato en diciembre y todavía no hay decisión. La directiva esperará al final del Clausura para sentarse a negociar: definirán entonces si buscan renovarlo o si lo colocan transferible. ¿Tú lo mantendrías o irías por otro extranjero de categoría?

PUMAS VENDE OTRA VEZ: SANCHO HACE CAJA

Negocio. Pumas está a punto de cerrar otra venta importante: Caicedo está muy cerca de irse al Portland Timbers de la MLS por 2.9 millones de dólares. Universidad ya había rechazado un préstamo, pero la directiva estadounidense regresó con dinero sobre la mesa, tanto, que el mediocampista ni siquiera viajará a Aguascalientes mientras se define la operación.

Antonio Sancho no estaba convencido de venderlo, pero Caicedo casi no cuenta para Efraín Álvarez y la cifra terminó pesando. Llegó sin costo a Cantera, se formó en Pumas y ahora dejaría dinero en caja, pese a que la afición lo castigó fuerte este Clausura. Sería la segunda gran venta de Toño a la MLS, después de la de Ruvalcaba por casi 7 MDD. Buenos negocios, sin duda.

