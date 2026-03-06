Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'

La crisis deportiva del Club América en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa generando reacciones dentro del entorno azulcrema. Esta vez fue el histórico exdelantero Luis Roberto Alves Zague quien levantó la voz para cuestionar el desempeño y la actitud de algunos futbolistas del plantel actual.

Luis Roberto Alves 'Zague' manda recado a detractores tras la victoria del América a Chivas | IMAGO7

El conjunto dirigido por André Jardine no ha tenido el inicio esperado en el campeonato. Tras nueve jornadas disputadas, las Águilas ocupan el noveno lugar de la tabla con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, un rendimiento que por ahora los deja fuera de los puestos directos de Liguilla.

Más allá de los números, lo que más preocupa entre aficionados y analistas es la forma en que el equipo ha afrontado sus compromisos recientes. El funcionamiento colectivo y la actitud dentro del terreno de juego han sido señalados como factores clave en la irregularidad del equipo capitalino.

Zague cuestiona la actitud de algunos futbolistas

Durante su análisis, Zague fue contundente al señalar que perder forma parte del futbol, pero lo que no puede aceptarse es la manera en que el equipo ha enfrentado algunos partidos. Según el exgoleador, el problema principal radica en la actitud de ciertos elementos del plantel.

Zague señala a Lichnovsky y Jardine por fracaso del América: “La soberbia pasa factura” | MEXSPORT

El exdelantero explicó que, desde su perspectiva, es evidente que algunos futbolistas no muestran el compromiso necesario para representar a una institución con la historia y la presión del América. Incluso dejó entrever que a ciertos jugadores podría no alcanzarles el nivel para mantenerse en un club de esta exigencia.

"Hay formas y maneras de perder, porque perder es parte del futbol. Pero también importa la forma y la actitud de algunos futbolistas. Uno como aficionado es difícil ser juez, pero a mí, particularmente, no me van a engañar", declaró Zague

La más reciente derrota de América fue en la Jornada 9 en contra de Juárez | Imago7

¿Respaldo para André Jardine en medio de la crisis?

A pesar de las críticas dirigidas al plantel, Zague también pidió que no se responsabilice únicamente al entrenador. El exfutbolista defendió el trabajo de Jardine y solicitó a la afición tener memoria sobre los logros recientes del estratega brasileño al frente del equipo.

Finalmente, el exgoleador fue claro al afirmar que quienes no estén preparados para asumir la presión de jugar en el América deberían considerar dar un paso al costado. Para Zague, la grandeza del club implica un compromiso absoluto, independientemente de si el jugador es mexicano o extranjero.

América atraviesa un mal momento tras perder ante Juárez | MEXSPORT

"Me doy cuenta de que hay futbolistas que no están comprometidos, que no tienen ese sentido de responsabilidad. Hay algunos a los que tal vez ya no les alcanza para lo que exige un equipo como el América", sentencio la leyenda azulcrema.

El mensaje del exdelantero refleja el nivel de exigencia que históricamente ha caracterizado al América, un club acostumbrado a competir por títulos y que, ante cualquier tropiezo, suele enfrentar fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera de la cancha.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.