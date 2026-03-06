Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Avión se estrella en el patio de una casa y deja 3 heridos

Accidente aéreo deja 3 heridos en Phoenix. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:28 - 06 marzo 2026
Un impactante video muestra cómo una avioneta cae en una zona residencial de Estados Unidos. El accidente provocó una fuerte movilización de emergencia y dejó personas lesionadas.

Un accidente aéreo sorprendió a los residentes de un vecindario en Phoenix, Arizona, luego de que una avioneta se estrellara en el patio trasero de una vivienda. El momento del impacto fue captado en video por una cámara de seguridad cercana y rápidamente se difundió en redes sociales.

El accidente provocó daños en viviendas cercanas y la movilización de equipos de emergencia. / X

De acuerdo con autoridades locales, la aeronave cayó minutos después de despegar, lo que provocó daños en al menos dos viviendas y la movilización de servicios de emergencia en la zona.

El incidente ocurrió durante la mañana del 4 de marzo, en un área residencial cercana a Cave Creek Road y Deer Valley Drive, al norte de la ciudad.

¿Qué se sabe del accidente de la avioneta en Phoenix?

Información preliminar señala que la avioneta había despegado del Aeropuerto Deer Valley cuando se registró un problema durante el vuelo. Ante la situación, el piloto intentó regresar al aeropuerto, pero la aeronave terminó impactando el techo de una casa antes de caer en el patio de otra.

Equipos de emergencia confirmaron que tres personas resultaron heridas: las dos que viajaban en la avioneta y un hombre que se encontraba dentro de una de las viviendas. Todos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades también indicaron que la aeronave involucrada era un Piper PA-28, utilizada comúnmente para entrenamiento de vuelo.

El accidente ocurrió en una zona residencial de Phoenix y dejó al menos tres personas lesionadas. / Captura

El video del accidente se volvió viral

El impacto fue captado por cámaras de vigilancia instaladas en casas del vecindario. En las imágenes se observa cómo la avioneta desciende rápidamente antes de estrellarse en la zona residencial, lo que generó sorpresa entre vecinos y usuarios de redes sociales.

Testigos señalaron que el ruido fue muy fuerte y que al salir de sus casas observaron restos de la aeronave en el techo de una vivienda y en el patio de otra.

Las imágenes del momento del impacto se viralizaron rápidamente en redes sociales. / X

Autoridades investigan las causas del accidente

Tras el siniestro, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída de la avioneta.

Mientras continúan las indagatorias, las autoridades señalaron que el accidente pudo haber sido aún más grave debido a que ocurrió en una zona densamente poblada.

El caso ha generado gran atención en redes sociales, especialmente por el video del momento exacto del impacto, que muestra lo cerca que estuvo la tragedia de tener consecuencias mayores.

