Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema

No se va. Santiago Baños, presidente deportivo de América, señaló que está más firme que nunca en Coapa. A pesar de los rumores que hay sobre su salida del equipo a final de semestre o de su supuesta llegada a la Federación Mexicana de Futbol, el directivo de las Águilas dijo que no le interesa salir en este momento del cuadro azulcrema a otro club ni a la FMF.

El momento que viven las Águilas en el Clausura 2026 ha movido el avispero en Coapa. Además de la crisis en el torneo nacional, otra de las ‘deudas’ que tiene América en este proyecto es el campeonato en la CONCACAF Champions Cup. Con la ausencia de un torneo internacional, la gestión de Baños ha sido cuestionada en distintas ocasiones.

Sin embargo, Santiago admitió que no tiene la intención de salir de América en este momento, ni a final de semestre. Asimismo, el directivo de las Águilas recordó que en 2025 firmó un contrato que lo vinculaba al equipo por cinco años. Por lo tanto, Baños no piensa ni en salir a otro club dentro del futbol mexicano, ni en su supuesta llegada a la Federación Mexicana de Futbol.

Santiago Baños fue parte del tricampeonato de América | Imago7

Baños se queda pase lo que pase

Tengo contrato de cinco años, lo firmé el año pasado. Estoy tranquilo aquí. Cuando me notifiquen que mi ciclo terminó, a lo que sigue; a día de hoy estoy firme, trabajando, convencido de lo que estamos haciendo, del proyecto y en estos momentos no me interesa salir del club aunque hubiera oferta de otro equipo ni a la Federación

De igual manera, Santiago sí dejó ver que hay presión por conseguir el título de la CONCACAF Champions Cup este semestre; aún así, reconoció que la presión en Coapa no es nueva, pues es algo que viven día a día. Por lo tanto, el mismo directivo enfatizó que eso se lo ha dejado claro tanto a los jugadores como al cuerpo técnico comandado por André Jardine.

La más reciente derrota de América fue en la Jornada 9 en contra de Juárez | Imago7

Luego de la última derrota ante Juárez y estar fuera de puestos de Liguilla, el presidente deportivo de las Águilas reveló que se reunió todo el plantel este jueves para hablar sobre lo sucedido. Además de reconocer que el equipo busca salir de este mal momento, sí confesó que al final del torneo se hará el balance general y se tomarán las decisiones que se tengan tomar, esto sobre alguna reestructura ya sea en la dirección técnica o en la directiva.

Cuando termine el torneo nos sentaremos y haremos la evaluación. La presión aquí es todos los días y hay que aprender a disfrutarla. Ayer nos reunimos todos, cuerpo técnico directiva y jugadores y hay que disfrutar la presión. En un momento todo puede cambiar, les dije ‘disfruten los partidos, hay que saberla llevar el objetivo final son los títulos y tenemos pendiente el de CONCACAF estamos enfocados en eso sin dejar a lado el de liga. Que mejor que estar peleando por los dos

Santiago Baños señaló que no hay 'vestidor roto'

Con la irregularidad de las Águilas en el torneo actual, hay versiones sobre un supuesto vestidor roto en Coapa. Incluso, hay versiones que aseguran que no ha buena relación entre los jugadores brasileños que solicitó André Jardine con el resto del plantel. Ante esto, Santiago Baños habló claro.

El directivo americanista fue enfático al decir que entre Raphael Veiga, Vinicius Lima y Rodrigo Dourado hay buena relación con todos los futbolistas. Asimismo, señaló que todos tienen la misma mentalidad de cambiar el rumbo del equipo este semestre y conseguir títulos.

André Jardine ha tenido uno de los peores torneos desde su llegada a las Águilas | Imago7

“Respeto la postura de Zague, pero no la comparto ni dentro del club. Todos estamos enfocados, en el mismo barco, obvio hay jugadores que estarán más contentos que otros por la cantidad de minutos que tienen, pero todos están comprometidos. No hay ninguna división entre los mexicanos y los brasileños, es un grupo muy unido. No ha nada más falso que eso. El objetivo está claro y todos estamos jalando para eso”.