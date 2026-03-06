¡Se viene combatazo! Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE será sin anuncios

WWE acaba de confirmar el combate de Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el Campeonato de la WWE de esta noche; evento estelar de SmackDown, será sin anuncios.

Una lucha que implica más que solo un campeonato; está en juego el evento estelar de WrestleMania y el posible cambio de rival para Randy Orton en el magno evento.

Todo estará en juego en este combate

La lucha entre el Psicópata Escocés y la Pesadilla Americana representa más que un combate titular; será la 4.ª parte de una rivalidad que ha marcado el rumbo de la marca azul por los últimos meses y el posible destino del evento estelar de WrestleMania 42.

Randy Orton ganó la Cámara de Eliminación 2026, por lo que estaba esperando enfrentar a Drew en el escenario de los inmorales, pero con el anuncio de esta lucha, los planes hacia el magno evento pueden cambiar rotundamente con un cambio titular y la posibilidad de retar a quien fuera su mentor en la lucha libre.

Cody Rhodes causó su propia descalificación | X: @DMcIntyreWWE

¿Qué podría pasar en el evento estelar?

La incertidumbre ronda entre los fanáticos de la lucha libre sobre lo que podría suceder en el combate por el campeonato de la WWE.

Por los últimos reportes alrededor de la promotora americana, todo parece indicar que el Psicópata Escocés perderá el campeonato de la WWE. Dejando el panorama de cara a WrestleMania 42 de esta forma:

Drew McIntyre pierde su presea con interferencia de Jacob Fatu; con eso Cody Rhodes enfrentará a Randy Orton por la presea máxima de la WWE y Drew se mediría ante Jacob en un combate individual.

Drew McIntyre salió adelante en su pelea | WWE

Decisión que dividiría opiniones entre el público; si bien muchos han pedido el aclamado enfrentamiento entre maestro y discípulo en el magno evento, muchos esperarían que Drew llegara a la vitrina de los inmortales como campeón.