Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡Se viene combatazo! Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE será sin anuncios

Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:43 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
WWE se prepara para otra noche histórica en SmackDown.

WWE acaba de confirmar el combate de Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el Campeonato de la WWE de esta noche; evento estelar de SmackDown, será sin anuncios.

Una lucha que implica más que solo un campeonato; está en juego el evento estelar de WrestleMania y el posible cambio de rival para Randy Orton en el magno evento.

 Todo estará en juego en este combate

La lucha entre el Psicópata Escocés y la Pesadilla Americana representa más que un combate titular; será la 4.ª parte de una rivalidad que ha marcado el rumbo de la marca azul por los últimos meses y el posible destino del evento estelar de WrestleMania 42

Randy Orton ganó la Cámara de Eliminación 2026, por lo que estaba esperando enfrentar a Drew en el escenario de los inmorales, pero con el anuncio de esta lucha, los planes hacia el magno evento pueden cambiar rotundamente con un cambio titular y la posibilidad de retar a quien fuera su mentor en la lucha libre

Cody Rhodes causó su propia descalificación | X: @DMcIntyreWWE

¿Qué podría pasar en el evento estelar? 

La incertidumbre ronda entre los fanáticos de la lucha libre sobre lo que podría suceder en el combate por el campeonato de la WWE.

Por los últimos reportes alrededor de la promotora americana, todo parece indicar que el Psicópata Escocés perderá el campeonato de la WWE. Dejando el panorama de cara a WrestleMania 42 de esta forma: 

Drew McIntyre pierde su presea con interferencia de Jacob Fatu; con eso Cody Rhodes enfrentará a Randy Orton por la presea máxima de la WWE y Drew se mediría ante Jacob en un combate individual. 

Drew McIntyre salió adelante en su pelea | WWE

Decisión que dividiría opiniones entre el público; si bien muchos han pedido el aclamado enfrentamiento entre maestro y discípulo en el magno evento, muchos esperarían que Drew llegara a la vitrina de los inmortales como campeón.

Randy Orton festeja dentro de la Cámara de la Eliminación en 2026 | wwe.com
Últimos videos
Lo Último
18:45 Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
18:33 ¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
18:32 ¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
18:19 ¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
18:16 Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
18:10 Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
17:46 ¡Max Moorstappen! Lewis Hamilton presenta a su vaca con un nombre peculiar
17:43 ¡Se viene combatazo! Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE será sin anuncios
17:39 PSG cae ante Mónaco y el Lens de Saint-Maximin se saborea el 'liderato'
17:32 Querétaro vs América: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Tendencia
1
Contra Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
2
Beisbol Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
3
Futbol Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
4
Futbol Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
5
Futbol ¡Lloviendo estrellas! Liga MX confirma el All Star Game 2026 ante la MLS
6
Empelotados ¡Rodgers, qué galán! El QB sorprende con comentario íntimo sobre su esposa y la cama
Te recomendamos
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
Contra
06/03/2026
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
Contra
06/03/2026
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
Futbol
06/03/2026
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Futbol
06/03/2026
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Lucha
06/03/2026
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
Futbol
06/03/2026
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"