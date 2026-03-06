Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Lloviendo estrellas! Liga MX confirma el All Star Game 2026 ante la MLS

Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX | MEXSPORT
Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 14:07 - 06 marzo 2026
Por medio de un comunicado, la Liga MX dio un vistazo de las estrellas de la liga nacional que participarán contra las estrellas de la MLS

El 29 de julio arranca el torneo All Star Game de la MLS, donde figuras del futbol mexicano, estadounindense y canadiense se juntarán nuevamente para brindar un espectáculo como ningún otro.

Habrá una nueva edición del All Star Game entre MLS y Liga MX | MEXSPORT

Este será el tercer encuentro consecutivo entre MLS y Liga MX y el quinto total entre las dos ligas. El llamado partido de las estrellas forma parte de una colaboración entre ambas ligas de cara a Leagues Cup y Campeones Cup.

MLS y Liga MX Se enfrentan por quinta vez en la historia | MEXSPORT

El Director General de Operaciones , Competencias y Desarrollo de la Liga MX, Francisco Iturbide mencionó que esto refuerza la alianza con la MLS, además de ser un evento que sirve para mostrar la calidad de cada uno de sus futbolistas

Nos entusiasma que la LIGA BBVA MX vuelva a formar parte del MLS All-Star Game para su edición 2026. Estamos seguros de que será una gran semana para los aficionados de los tres países

El Vicepresidente Ejecutivo de la MLS, Camilo Durana, mencionó el entusiasmo que existe dentro de la MLS por llevar a cabo este gran evento y que es una revancha esperada por muchos. Recalcó que después de un mundial, un juego de esta magnitud resulta muy interesante para los aficionados.

Con la energía y el impulso que experimentarán nuestras Ligas tras un histórico Mundial en casa, estamos encantados de mostrar a nuestros All-Stars y ofrecer un gran espectáculo para los aficionados de Charlotte.

¿Por dónde se podrá ver el All Star Game 2026?
MLS vs Liga MX l sandiegofc

El partido se llevará acabo en el Bank of America Stadium de Charlotte FC el día 29 de julio de 2026 y se podrá ver por medio de la plataforma de Apple TV y el horario está por definirse

Etiquetas relacionadas:
Liga MX
