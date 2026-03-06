Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares

La empresa de videojuegos Nintendo of America presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. La compañía argumenta que esas tarifas fueron aplicadas de forma incorrecta y busca recuperar el dinero que pagó por ellas.

Nintendo demanda al gobierno de Estados Unidos por aranceles de Trump. / AP

¿Por qué Nintendo demandó al gobierno de Estados Unidos?

De acuerdo con la demanda, los aranceles se impusieron utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, una norma que permite al presidente aplicar medidas económicas en situaciones de emergencia. Sin embargo, tribunales estadounidenses han cuestionado el uso de esa ley para establecer tarifas comerciales de gran alcance.

La demanda fue presentada por Nintendo of America ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. / iStock

La compañía sostiene que estas tarifas afectaron particularmente a su negocio porque gran parte de sus productos —incluidas consolas y accesorios— se fabrican fuera de Estados Unidos, principalmente en países como China y Vietnam.

Los aranceles formaban parte de una política comercial más amplia que llegó a recaudar más de 200 mil millones de dólares en impuestos a importaciones, impactando a diversas empresas internacionales.

Impacto en consolas y lanzamientos de la compañía

Las medidas comerciales también tuvieron consecuencias en la industria del videojuego. Según reportes del sector, la empresa tuvo que retrasar temporalmente las preventas de su consola Nintendo Switch 2 en Estados Unidos mientras evaluaba el impacto económico de los aranceles.

La empresa busca recuperar el dinero pagado por impuestos a productos importados que, asegura, afectaron su negocio en el mercado estadounidense. / iStock