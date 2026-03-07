Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas

Cancelan conciertos en CDMX. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:33 - 06 marzo 2026
La cancelación de varios conciertos sorprendió a fans en la capital del país. Organizadores explicaron las razones detrás de la suspensión de estos shows.

La cancelación de varios conciertos programados en la Ciudad de México generó sorpresa entre los seguidores de la música en vivo, especialmente entre quienes ya habían adquirido boletos para los espectáculos.

Varios conciertos programados en la Ciudad de México fueron cancelados recientemente. / iStock

Cancelan conciertos en CDMX y surge la duda entre fans

Entre los shows afectados se encuentran presentaciones de P!nk, Lucho SSJ y Carolina Ross, lo que generó sorpresa entre fans que ya habían adquirido boletos para ver a los artistas en vivo.

¿Por qué están cancelando conciertos en México?

Los conciertos que ya no se llevarán a cabo en la capital son los siguientes:

P!nk

  • 26 de abril de 2026 – Estadio GNP Seguros

  • 27 de abril de 2026 – Estadio GNP Seguros

En el comunicado se señala:

“Debido a complicaciones derivadas de un caso fortuito que afecta la logística del evento y que es ajeno al artista, al promotor y al recinto, los shows de P!NK programados para los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros no se llevarán a cabo”.

P!nk canceló sus conciertos en CDMX. / AP

Lucho SSJ

  • 6 de marzo de 2026 – Foro Puebla

OCESA informó que el concierto no se realizará por motivos logísticos completamente ajenos al artista, al recinto y a la organización.

Lucho SSJ canceló su presentación de hoy 6 de marzo en el Foro Puebla. / @luchossj

Carolina Ross

  • 2 de mayo de 2026 – Teatro Metropólitan

La promotora explicó que el evento se cancela debido a “circunstancias de logística imprevistas y completamente ajenas a la organización, a la artista y al recinto”.

Carolina Ross iba a presentarse en el Teatro Metropólitan este próximo sábado 02 de mayo. / @carolinaross

¿Habrá reembolso de boletos?

Sí. De acuerdo con los avisos oficiales de OCESA, los boletos serán reembolsados en su totalidad, incluyendo cargos por servicio en caso de compras en línea.

El proceso dependerá de la forma en que se adquirieron los boletos:

  • Compras en línea: el reembolso se reflejará automáticamente en la tarjeta utilizada para el pago, conforme a los tiempos de cada institución bancaria.

  • Compras en taquilla o puntos Ticketmaster: el reembolso deberá solicitarse en el mismo lugar donde se realizó la compra.

En el caso del concierto de Carolina Ross, se informó que los reembolsos en taquilla podrán solicitarse a partir del 12 de marzo.

No solo en CDMX: también cancelan concierto en Guadalajara

Las cancelaciones no se limitan a la capital del país. En Guadalajara también se confirmó la cancelación de un concierto.

La empresa Zignia Live y MTY Music informaron que el concierto del grupo Duelo, programado para el 14 de marzo de 2026 en la Arena Guadalajara, fue cancelado.

En el aviso oficial se explicó que la decisión se tomó “por causas de fuerza mayor”.

Sobre los reembolsos, los organizadores detallaron que:

  • Compras vía web: no será necesario realizar ningún trámite, ya que el público recibirá un correo con la confirmación del reembolso.

  • Compras en taquillas o puntos de venta: a partir del 9 de marzo de 2026 deberán enviar una solicitud al correo reembolsos@superboletos.com con el asunto “Reembolso Duelo GDL” para iniciar el proceso.

Fans atentos a posibles nuevas fechas

Las cancelaciones han generado reacciones entre seguidores que esperaban asistir a estos conciertos en distintas ciudades del país.

Hasta el momento, los organizadores no han anunciado nuevas fechas ni reprogramaciones, por lo que recomiendan a los fans mantenerse atentos a los canales oficiales de las promotoras para futuras actualizaciones.

