Lucha

¡Orgullo mexicano! Hijo del Dr. Wagner Jr. debuta en SmackDown y sorprende ante Carmelo Hayes

Carmelo Hayes e Hijo de Dr. Wagner Jr. se muestran respeto | Captura de WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:31 - 06 marzo 2026
El luchador mexicano respondió al reto abierto del Campeón de Estados Unidos y dejó grandes sensaciones en su primera lucha en el roster principal de WWE.

El talento mexicano volvió a hacerse presente en la empresa más grande del mundo de la lucha libre. Hijo del Dr. Wagner Jr., hizo su debut en el roster principal de WWE durante un episodio de SmackDown, donde respondió al reto abierto del Campeón de los Estados Unidos, Carmelo Hayes.

El mexicano no se achicó ante el desafío y protagonizó una intensa lucha que mantuvo al público atento de principio a fin.

Un debut que llevó al límite al campeón

Desde los primeros minutos, el Hijo del Dr. Wagner Jr. mostró su estilo explosivo y la herencia luchística que carga en el nombre. El mexicano logró poner en aprietos a Hayes en varios momentos del combate, combinando potencia, agilidad y recursos técnicos.

Carmelo Hayes vs. Hijo de Dr. Wagner Jr. se enfrentan en SmackDown | Captura de WWE

El Campeón de los Estados Unidos tuvo que exigirse al máximo para mantener el control del encuentro y evitar que el debutante diera la sorpresa de la noche.

A pesar del gran desempeño del luchador mexicano, Hayes terminó imponiendo condiciones para quedarse con la victoria y retener su campeonato.

Carmelo Hayes reteniendo el campeonato de los US | Captura WWE

Otro mexicano se abre paso en WWE

Más allá del resultado, el debut del Hijo del Dr. Wagner Jr. representa un nuevo paso para el talento mexicano dentro de WWE. Su actuación fue bien recibida por la afición y dejó claro que puede competir al más alto nivel.

Con esta aparición en SmackDown, el luchador se suma a la lista de mexicanos que han logrado abrirse camino en el roster principal de la compañía llegando desde AAA, consolidando la presencia del pancracio nacional en el escenario global.

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en SmackDown | Captura de WWE
