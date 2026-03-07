¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento

A lo largo de más de dos décadas dentro de WWE, Randy Orton se ha convertido en una de las figuras más importantes de la compañía. Sin embargo, el propio Asesino de Leyendas reconoció recientemente en SmackDown que su historial en el evento estelar de WrestleMania no es tan amplio como muchos imaginarían.

Durante su promo, Orton señaló que, pese a haber participado en más de 20 ediciones del magno evento, únicamente había encabezado el show en un par de ocasiones, una cifra que para él no refleja el peso de su carrera dentro de la empresa.

Los eventos estelares de Randy Orton en WrestleMania

Aunque Orton mencionó dos eventos principales, lo cierto es que su historial incluye tres combates que cerraron la vitrina de los inmortales.

El primero ocurrió en WrestleMania XXII, cuando enfrentó a Rey Mysterio y Kurt Angle en una lucha de triple amenaza por el Campeonato Mundial Pesado.

Randy Orton esperando a su rival en WrestleMania 41

Años después volvió a encabezar el evento en WrestleMania XXV, donde se midió a Triple H por el Campeonato de WWE en una de las rivalidades más intensas de aquel tiempo.

Su tercer combate estelar llegó en WrestleMania XXX, cuando defendió el Campeonato de WWE y el Campeonato Mundial Pesado en una triple amenaza ante Batista y Daniel Bryan, lucha que terminó marcando uno de los momentos más recordados en la historia de la compañía.

Randy Orton salió como doble campeón en la Cámara de la Eliminación de 2014

Un cuarto evento estelar en camino

Ahora, Randy Orton sumará un nuevo evento estelar a su condecorada carrera en la próxima edición de WrestleMania.

La Víbora enfrentará a Cody Rhodes en un combate que podría cerrar la noche más importante del calendario de WWE.

De confirmarse, Orton apunta a cuarto main event en WrestleMania, en una lucha maestro vs. alumno, ampliando su legado en el escenario más grande del entretenimiento deportivo.