WrestleMania 42: ¿Qué luchadores apuntan a debutar en la Vitrina de los Inmortales de WWE?

WrestleMania 42 será el evento donde estrellas se consolidan, otras que se van, pero lo más importante, llega una nueva camada de luchadores listas para escribir sus nombres en letras de oro en el escenario más importante de la lucha libre.

¿Qué caras nuevas veremos en Las Vegas?

Con luchas ya confirmadas, empezamos a ver caras conocidas que ya han pisado WrestleMania y otras que llegan a hacer historia al Magno Evento.

Stephanie Vaquer defenderá su campeonato mundial en su debut en este escenario ante Liv Morgan.

Talentos recién ascendidos de NXT , que buscan ser las futuras caras de la compañía: Trick Williams, Oba Femi, Je’Von Evans, Jordynne Grace, Giulia, Kiana James, Lash Legend .

Luchadores que ya están establecidos que buscarán dar su primera gran impresión en la vitrina de los inmortales: Ilja Dragunov, Carmelo Hayes, Dragon Lee, Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer), My Family Tree (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, JC Mateo y Talla Tonga), integrantes de The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy).

Stephanie Vaquer tiene sobre la mesa ofertas de WWE y AEW.

¿Podremos llegar a ver talentos de AAA en WrestleMania 42?

Desde su compra, AAA ha tenido una exposición internacional muy grande, con luchadores teniendo momentos relevantes dentro de los shows de WWE, aunque no se estipula nada, ni están en pláticas; seguramente no veamos muchos luchadores de la promotora mexicana.

Dominik Mysterio en el ring

Los luchadores que seguramente aparecerán son Dominik Mysterio, actual megacampeón de AAA, y el Original Grande Americano y el Grande Americano.