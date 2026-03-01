Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

WrestleMania 42: ¿Qué luchadores apuntan a debutar en la Vitrina de los Inmortales de WWE?

Stephanie Vaquer posando con su campeonato | X: Stephanie Vaquer Oba Femi, Dragon Lee y Trick Williams | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:40 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con el llegar de una nueva edición del Magno Evento, también llegan nuevos luchadores que debutarán en la vitrina de los inmortales.

WrestleMania 42 será el evento donde estrellas se consolidan, otras que se van, pero lo más importante, llega una nueva camada de luchadores listas para escribir sus nombres en letras de oro en el escenario más importante de la lucha libre.

¿Qué caras nuevas veremos en Las Vegas?

Con luchas ya confirmadas, empezamos a ver caras conocidas que ya han pisado WrestleMania y otras que llegan a hacer historia al Magno Evento.

  • Stephanie Vaquer defenderá su campeonato mundial en su debut en este escenario ante Liv Morgan.

  • Talentos recién ascendidos de NXT, que buscan ser las futuras caras de la compañía: Trick Williams, Oba Femi, Je’Von Evans, Jordynne Grace, Giulia, Kiana James, Lash Legend

  • Luchadores que ya están establecidos que buscarán dar su primera gran impresión en la vitrina de los inmortales: Ilja Dragunov, Carmelo Hayes, Dragon Lee, Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer), My Family Tree (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, JC Mateo y Talla Tonga), integrantes de The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy).

Stephanie Vaquer tiene sobre la mesa ofertas de WWE y AEW. | IG: @stephanie.vaquer

¿Podremos llegar a ver talentos de AAA en WrestleMania 42?

Desde su compra, AAA ha tenido una exposición internacional muy grande, con luchadores teniendo momentos relevantes dentro de los shows de WWE, aunque no se estipula nada, ni están en pláticas; seguramente no veamos muchos luchadores de la promotora mexicana.

Dominik Mysterio en el ring | X: @DomMysterio35

Los luchadores que seguramente aparecerán son Dominik Mysterio, actual megacampeón de AAA, y el Original Grande Americano y el Grande Americano.

Grande Americano consolando a Pimpinela Escarlata | Captura de pantalla de AAA
Últimos videos
Lo Último
15:32 Santa Lucía vs México: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección Femenil en el Clasificatorio Concacaf W 2026?
15:21 Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
15:13 Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
15:07 ¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
15:02 Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
14:45 ¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español
14:43 ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
14:40 WrestleMania 42: ¿Qué luchadores apuntan a debutar en la Vitrina de los Inmortales de WWE?
14:28 Material de selección: Álvaro Fidalgo logró un 94% de efectividad en el Gran Derbi
14:09 ¡Se dislocó el hombro! DT del AZ Alkmaar revela lesión de Mateo Chávez
Tendencia
1
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
2
Contra Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
3
Futbol André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League
5
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
6
Contra ¿Quién era Ali Jamenei? El hombre que concentró el poder absoluto en Irán durante décadas
Te recomendamos
Jugadoras de la Selección Femenil de México en celebración de gol | MEXSPORT
Futbol
01/03/2026
Santa Lucía vs México: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección Femenil en el Clasificatorio Concacaf W 2026?
Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
Otros Deportes
01/03/2026
Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
Futbol
01/03/2026
Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
Lucha
01/03/2026
¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
Empelotados
01/03/2026
Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español
Futbol
01/03/2026
¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español