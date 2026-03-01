Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡Regreso en todo lo alto! AJ Lee vence a Becky Lynch y gana el Campeonato Intercontinental de WWE

AJ Lee ganando el campeonato IC femenino | Captura de WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:08 - 28 febrero 2026
La Crazy Chick volvió a ganar un cinturón en la empresa de TKO, 12 años después

AJ Lee regresaba a una lucha individual tras más de una década fuera de los encordados; después de su gran regreso a la WWE, tendría que enfrentar a Becky Lynch por su campeonato en su ciudad natal.

La mujer que cambió la división… por fin recibe lo que merece

Durante años fue la voz incómoda, la diferente, la que exigía más tiempo, más historias y más respeto para las mujeres en WWE. Hoy, AJ Lee tiene en sus manos la recompensa a esa batalla silenciosa: el Campeonato Intercontinental Femenino.

Después de más de una década fuera de la empresa, AJ regresó. Y 12 años después de su último reinado, volvió a levantar un título. La mujer que abrió camino para que las luchadoras tuvieran mayor protagonismo, que elevó las historias y que demostró que el micrófono y el ring podían ser igual de poderosos… por fin vuelve a la cima.

AJ Lee antes de un combate en WWE | WWE.COM

Venció a Becky en una batalla intesa

Su combate ante Becky Lynch fue una mezcla de técnica, resistencia y orgullo. La autoproclamada “más grande de todos los tiempos” castigó con su potencia y buscó cerrar con el Dis-Arm-Her y el Manhandle Slam, pero AJ logró resistir la ofensiva de la irlandesa; AJ respondió con inteligencia, atacando los puntos débiles, acelerando el ritmo cuando parecía superada y usando estratégicamente los atajos que dejó Becky en el cuadrilátero.

AJ Lee regresa a WWE para darle una paliza a Becky Lynch | X: @TripleH

Con un cierre dramático, AJ Lee logró rendir a Becky con su Black Widow usando el esquinero que la misma Lynch descubrió para hacerse con la victoria de forma sucia.

AJ Lee ganando el campeonato IC femenino | Captura de pantalla de WWE
