Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga

La Federación de Futbol de Irán afronta una crisis que podría tener consecuencias drásticas para su selección nacional. El presidente del organismo, Mehdi Taj, ha declarado en la televisión pública iraní que la participación del país en el Mundial 2026 es "poco probable" tras la escalada de tensiones con Israel y Estados Unidos.

En sus declaraciones desde Teherán, Taj vinculó directamente la situación geopolítica con el futuro deportivo de la selección y dejó entrever que la decisión no está en sus manos.

Humo en Teherán, Irán, tras el impacto de un misil lanzado durante el ataque de EU-Israel | AP

"Con lo que ha sucedido hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos pensar en el Mundial, pero son los responsables deportivos quienes deben decidir".

El calendario de Irán en el Mundial

Irán, ya clasificado para el torneo, tiene programado disputar sus tres partidos de la Fase de Grupos en territorio estadounidense.

El calendario establece que se enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, a Bélgica el día 21 en la misma ciudad, y cerrará su participación contra Egipto el 26 de junio en Seattle.

Suspenden actividad de la liga

Además, el máximo responsable del futbol iraní confirmó la suspensión inmediata y hasta nuevo aviso de la liga local.