Futbol

¡Partidazo! Bayern Múnich se lleva la victoria sobre Borussia Dortmund en un vibrante Der Klassiker

Kimmich liquidó las esperanzas del Dortmund en casa | AP
Mauricio Díaz Valdivia 13:42 - 28 febrero 2026
Los bávaros se han separado a una gran cantidad de puntos del cuadro amarillo; la Bundesliga parece tener dueño

Parece que se ha terminado la Bundesliga incluso con diez jornadas por jugarse; Bayern Múnich derrotó a Borussia Dortmund 2-3 en un auténtico partidazo en el Signal Iduna Park. A pesar de no haber anotado el gol de la victoria, Harry Kane volvió a ser figura.

Los de amarillo han tenido una semana de pesadilla, pues han sido eliminados de Champions League y ahora han perdido el partido más importante de la temporada por el rival que han enfrentado y además porque esta era su última oportunidad de tratar de alcanzar a su rival en la tabla de posiciones.

Harry Kane festejando el gol del empate en el partido | AP

¿Cómo fue la victoria del Bayern?

El partido no defraudó para nada, pero como resultado uno de los dos equipos se ha llevado la tristeza absoluta. Todo comenzó de buena manera, con ritmo, jugadas de peligro y más. Nico Schlotterbeck comenzó a ser el protagonista del encuentro, primero con una entrada muy fuerte en la que pudo haber sido expulsado, pero inmediatamente después vino la contraparte.

El árbitro solamente sacó tarjeta amarilla, por lo que el central alemán se pudo quedar dentro del terreno de juego, por lo que tan solo unos minutos después, conducto de un cabezazo, él mismo anotó para adelantar a los locales, protagonizando un festejo en el cual se acercó a las gradas con el público del local presente.

Festejo de Schlotterbeck después de la primera anotación del juego | AP

El Dortmund se fue al descanso con la ventaja, pero tan solo nueve minutos después de que comenzó la segunda mitad, Harry Kane empató el marcador con un cabezazo dentro del área chica, con lo que el encuentro se puso parejo. Fue en la recta final del compromiso donde el juego como tal se 'electrificó'.

¡Ay, Nico!

De nueva cuenta con Schlotterbeck como el personaje principal, al minuto 70 Harry Kane anotó su doblete con un penal provocado por el capitán amarillo, dejando cuesta arriba a los locales en el partido y en la temporada; sin embargo, al 83', un centro espléndido de parte de Marcel Sabitzer encontró a Daniel Svenson dentro del área para que él mismo rematara y anotara con una gran volea.

Parecía que el partido se iría con un empate frenético, pero aún faltaba uno de los mejores actos de la jornada con Joshua Kimmich como protagonista, pues dentro del área, el 6 de los Bávaros logró encontrar un rebote y, con un disparo de aire y mucha potencia, le entregó la victoria a Bayern Múnich, quienes ahora se encuentran a once puntos del segundo lugar, su rival de esta noche.

Con 11 unidades de diferencia entre ambos después de este partido, el equipo de Vincent Kompany se acerca de manera importante a su campeonato número 34 en la historia del futbol alemán.

