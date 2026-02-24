Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

El insólito motivo por el que Bayern Múnich puede multar a Luis Díaz

Luis Díaz en Champions I @FCBayern
Jorge Armando Hernández 15:23 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El colombiano llegó apenas el verano pasado a formar parte del conjunto bávaro, pero su contrato tiene una cláusula particular.

Tras su paso en el Liverpool el delantero colombiano Luis Díaz fue fichado por el Bayern Múnich en verano de 2025 y a pesar de mostrar calidad en el terreno de juego con 13 tantos y 9 asistencias en Bundesliga, su contrato tiene una curiosa cláusula que en caso de no cumplir, puede ser sancionado económicamente.

Luis Díaz y Harry Kane | AP

Durante su estancia con el Liverpool jugó 148 partidos y logró 41 goles, estas cifras lo convierten en un referente del conjunto "The Reds". Aún con todo este palmarés, el equipo teutón donde actualmente Díaz milita no se tienta el corazón y no está dispuesto a negociar ese punto.

Luis Díaz celebrando uno de sus goles contra el PSG | AP

De acuerdo al contrato celebrado entre ambas partes, Luis Díaz debe asistir al menos 2 veces a la semana a clases particulares de alemán y presentar avances en el idioma por medio de evaluaciones mensuales.

En una entrevista que el colombiano concedió a ESPN confesó lo difícil que le ha sido aprender el idioma teutón más allá de la adaptación al sistema de juego o la exigencia de nivel futbolítico.

Lo más difícil ha sido el idioma. El Bayern depositó su confianza en mí y trato de corresponderles en el campo, pero el alemán es un idioma muy complicado

¿Cuánto tendrá que pagar de multa Luis Díaz si no cumple la cláusula?
Luis Díaz sorprendió con nueva faceta | MEXSPORT

De no cumplirse lo establecido en la cláusula, el delantero colombiano deberá pagar una multa de entre 5 mil a 50 mil euros al club bávaro. El astro colombiano tiene una dura tarea no solo en el campo sino en lo académico.

Últimos videos
Lo Último
18:05 Vasco Aguirre descarta conflicto con Julián Quiñones y le abre las puertas en el Tri
18:04 Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
17:52 Kings League extiende su alianza estratégica hasta 2028 y refuerza su expansión global
17:40 Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
17:38 ¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
17:32 Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano
17:28 ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
17:22 Lionel Messi confirma que consume la Liga MX y 'defiende' a la MLS
17:06 ¿Por qué febrero tiene 28 días? Aquí te explicamos
16:55 ¿Concierto de Shakira en el Zócalo se cancela? Esto dijeron las autoridades sobre la seguridad de los fans
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Javier Aguirre descartó tener problemas con Julián Quiñones y explicó su ausencia | IMAGO7
Futbol
24/02/2026
Vasco Aguirre descarta conflicto con Julián Quiñones y le abre las puertas en el Tri
Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
Contra
24/02/2026
Así cayeron el Mencho y el Chapo por amor a sus mujeres
Kings League y Adidas anunciaron una nueva alianza hasta 2028 | INSTAGRAM: kingsleague_mex
Empelotados
24/02/2026
Kings League extiende su alianza estratégica hasta 2028 y refuerza su expansión global
Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
Empelotados
24/02/2026
Messi y su "11 ideal" con personajes del Chavo del 8: el inesperado equipo del astro argentino
¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
Contra
24/02/2026
¿Procrastinas sin darte cuenta? Estos son los tres tipos según la UNAM
Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano
Otros Deportes
24/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis: Todos los campeones del certamen mexicano