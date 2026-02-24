El insólito motivo por el que Bayern Múnich puede multar a Luis Díaz

Tras su paso en el Liverpool el delantero colombiano Luis Díaz fue fichado por el Bayern Múnich en verano de 2025 y a pesar de mostrar calidad en el terreno de juego con 13 tantos y 9 asistencias en Bundesliga, su contrato tiene una curiosa cláusula que en caso de no cumplir, puede ser sancionado económicamente.

Luis Díaz y Harry Kane | AP

Durante su estancia con el Liverpool jugó 148 partidos y logró 41 goles, estas cifras lo convierten en un referente del conjunto "The Reds". Aún con todo este palmarés, el equipo teutón donde actualmente Díaz milita no se tienta el corazón y no está dispuesto a negociar ese punto.

Luis Díaz celebrando uno de sus goles contra el PSG | AP

De acuerdo al contrato celebrado entre ambas partes, Luis Díaz debe asistir al menos 2 veces a la semana a clases particulares de alemán y presentar avances en el idioma por medio de evaluaciones mensuales.

En una entrevista que el colombiano concedió a ESPN confesó lo difícil que le ha sido aprender el idioma teutón más allá de la adaptación al sistema de juego o la exigencia de nivel futbolítico.

Lo más difícil ha sido el idioma. El Bayern depositó su confianza en mí y trato de corresponderles en el campo, pero el alemán es un idioma muy complicado

¿Cuánto tendrá que pagar de multa Luis Díaz si no cumple la cláusula?

Luis Díaz sorprendió con nueva faceta | MEXSPORT