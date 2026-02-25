Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Vasco Aguirre descarta conflicto con Julián Quiñones y le abre las puertas en el Tri

Javier Aguirre tendría que contemplar a Julián Quiñones para la próxima Copa del Mundo.
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:05 - 24 febrero 2026
El entrenador de la Selección Mexicana aclaró la ausencia del delantero naturalizado

Javier Aguirre no descarta a Julián Quiñones para la Copa del Mundo y negó cualquier distanciamiento con el delantero, al asegurar que las versiones sobre un supuesto conflicto entre ambos “son solo rumores”.

El técnico de la Selección Mexicana explicó que las recientes ausencias de Quiñones obedecen a razones médicas y porque aún no ha llegado la primer Fecha FIFA.

“Fue campeón en Copa Oro con nosotros, en Nations League. Quiñones vino contra Ecuador y Colombia; no puede venir hoy porque no es fecha FIFA. No vino en noviembre por estar lesionado, es decir, siempre ha estado con nosotros cuando ha estado apto”, afirmó.

Javier Aguirre quiere evitar resultados engañosos rumbo al Mundial 2026 | IMAGO7

Aguirre fue enfático al rechazar versiones de una mala relación. “Son los rumores que hablábamos, alguien suelta ahí porque no tiene nada que hacer. Es que Quiñones y Javier están peleados; eso está claro que son rumores nada más, porque sí ha estado considerado”, puntualizó.

El estratega dejó claro que su prioridad es conformar el mejor equipo posible rumbo al compromiso del 11 de junio, fecha clave en la planificación del representativo nacional.

“Yo creo que todos son mexicanos y tienen las puertas abiertas. No está cerrada la lista para nadie, salvo que tengan un tema de incapacidad médica, algunos casos concretos que han sido operados. Mi obligación es buscar a los mejores para el 11 de junio”, subrayó.

Julián Quiñones tras salir de cambio en el compromiso de México contra Ecuador en octubre de 2025 | MEXSPORT
En contraste, hay una posición que le genera plena confianza: la portería.

“Guillermo Ochoa está jugando, es elegible, como es Acevedo, como Padilla, como Malagón. En ese aspecto estoy muy tranquilo, tengo una baraja bastante alta, hablo con ellos, hablamos con los técnicos; es una de las posiciones que no me preocupa”, concluyó.

Javier Aguirre habló en conferencia de prensa previo al partido ante Islandia| IMAGO7
