Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 25 de febrero 2026

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:47 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Estos autos descansan en CDMX y Edomex; evita multa o corralón consultado esta información

Antes de sacar el coche este miércoles 25 de febrero de 2026, más vale revisar el calendario. Aunque no hay contingencia ambiental contemplada, el Programa Hoy No Circula se mantiene activo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

No verificar puede salir caro: además de la multa, tu vehículo podría terminar en el corralón.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

¿Qué autos no circulan este miércoles?

Para este miércoles 25 de febrero, no podrán circular:

  • Vehículos con holograma 1 y 2

  • Autos con engomado rojo

  • Placas con terminación 3 y 4

  • Vehículos foráneos y con permisos

Por el contrario, sí podrán circular:

  • Autos con holograma 0 y 00

  • Vehículos eléctricos e híbridos

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

Horario del programa: de 05:00 a 22:00 horas, tanto en CDMX como en los municipios del Edomex donde aplica.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si circulas cuando no te corresponde, la sanción va de 20 a 30 UMAs, lo que equivale aproximadamente a 2,075 a 3,113 pesos.

Además del golpe al bolsillo, tu vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.

Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial

Municipios del Edomex donde aplica

El programa está vigente en: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Últimos videos
Lo Último
20:57 Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
20:47 Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
20:30 FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
20:10 Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
20:02 ¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
19:53 Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026
19:52 PSG vs Mónaco: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?
19:40 UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh en CDMX: Todo lo que debes saber del regreso del octágono
19:32 ¿Quién es Rafael Jódar? La joya del tenis que deslumbra en el Abierto Mexicano de Acapulco
19:28 Sergio Mayer ya tiene suplente en la Cámara de Diputados; hoy rindió protesta
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Contra
24/02/2026
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
Futbol
24/02/2026
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Futbol Internacional
24/02/2026
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
Contra
24/02/2026
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Futbol Nacional
24/02/2026
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Alemania pide garantía de seguridad de cara a la Copa del Mundo | MEXSPORT
Futbol
24/02/2026
Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026