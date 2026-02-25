¿Quién es Rafael Jódar? La joya del tenis que deslumbra en el Abierto Mexicano de Acapulco

Él es Rafael Jódar, la nueva joya del tenis que brilla en Acapulco. El Abierto Mexicano de Tenis no solo se caracteriza por traer a las mejores raquetas del momento; también ha demostrado ser un torneo visionario, capaz de apostar por jóvenes talentos que con el tiempo se convierten en grandes figuras. En esta 33ª edición, todo apunta a que lo han vuelto a hacer.

Con apenas 19 años, el español Rafael Jódar, apodado “El Prodigio”, ya comenzó a dejar destellos en el puerto de Acapulco, como alguna vez lo hizo un entonces desconocido Rafael Nadal cuando tenía 18 años. Las comparaciones no tardaron en aparecer, así como la ilusión de quienes hoy pueden verlo en sus primeros pasos como profesional.

En primera ronda —apenas en su sexto partido como profesional— Jódar eliminó al experimentado Cameron Norrie en solo 55 minutos, con un contundente 6-3 y 6-2, para avanzar a los Octavos de Final en su debut en un torneo ATP 500.

Además de conseguir la victoria más importante de su corta carrera en términos de ranking, el joven madrileño dio un salto de 13 posiciones en la clasificación mundial y ahora acaricia el Top 100, colocándose en el puesto 101.

¿Por qué causa tanta sensación Rafael Jódar?

Su ascenso ha sido meteórico. Antes de dar el salto definitivo al profesionalismo, Jódar brilló en el circuito universitario estadounidense y en torneos Challenger, donde conquistó tres títulos. En 2024 se coronó campeón del US Open en la categoría junior, consolidándose como una de las grandes promesas del tenis mundial.

En 2025 dejó la universidad y disputó las Next Gen ATP Finals, torneo que reúne a los ocho mejores jugadores menores de 20 años. Estuvo cerca de alcanzar las semifinales y terminó con marca de 2-1 en fase de grupos.

El 2026 marcó oficialmente el inicio de su carrera profesional. Logró clasificarse al Australian Open desde la qualy y consiguió su primera victoria en un Grand Slam al eliminar al japonés Rei Sakamoto en primera ronda.

Después compitió en el Dallas Open, donde avanzó desde la clasificación pero fue eliminado en primera ronda por el canadiense Denis Shapovalov, entonces número 36 del mundo. Más tarde llegó al Delray Beach Open, alcanzando los octavos de final, instancia en la que se enfrentó al mejor rankeado del certamen, Taylor Fritz, quien lo superó en sets corridos.

Para Acapulco, el español recibió una Wild Card por parte de los organizadores, que históricamente han demostrado esa visión para apostar por jóvenes talentos que, con el tiempo, se convierten en grandes figuras. Como ya pasó antes. Y todo indica que Rafael Jódar podría ser el siguiente nombre en esa lista.