Zverev manda un mensaje previo a su debut en el Abierto Mexicano de Tenis: "Estoy feliz de estar aquí"

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 está por comenzar y una de las principales figuras a seguir es Alexander Zverev, quien actualmente se encuentra en el cuarto puesto del Ranking de la ATP. El alemán sabe bien lo que es competir en Acapulco y tiene los argumentos para quedarse con el capítulo.

La afición mexicana está entusiasmada con ver pronto en acción al alemán, que por su parte está entusiasmado de buscar la revancha en Acapulco. En sus últimas tres participaciones, Zverev no superó los Octavos de Final, por lo que espera ahora tener una mejor actuación.

Alexander Zverev | AP

"Estoy feliz de estar aquí, feliz de estar jugando en Acapulco nuevamente. Espero que sea una semana mejor para mí que en los últimos años", declaró Zverev en atención a los medios previo al arranque de la actividad.

Alexander Zverev durante el partido de exhibición contra Roger Federer en 2019 | MEXSPORT

¿Cómo llega Zverev al Abierto de Acapulco?

El Abierto Mexicano es el siguiente compromiso del alemán en 2026, luego del Abierto de Australia, en el cual cayó en Semifinales contra Carlos Alcaraz en un emocionante partido de remontadas, con parciales 4-6, 6-7 (5), 7-6 (3), 7-6 (4) y 5-7.

Zverev llega como uno de los favoritos a ganar el certamen en la categoría ATP 500, con experiencia y jerarquía buscará lograr el campeonato. El martes cuando el alemán juegue la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis ante el francés Corentin Moutet.

¿Cómo le ha ido a Zverev en el Abierto Mexicano?

Será la octava participación de Zverev en el torneo en territorio mexicano, con un balance de 14-5 hasta ahora. El alemán ha llegado en dos ocasiones a la Final en Acapulco, la primera en la edición 2019, en la cual perdió 3-6 y 4-6 con el australiano Nick Kyrgios.

Mientras que su segunda Final fue en 2021, cuando derrotó a Stefanos Tsitsipas con parciales 6-4 y 7-6. Desde entonces, Alexander ni siquiera ha llegado a los Cuartos de Final del Abierto Mexicano de Tenis y en su última participación, en 2025, quedó eliminado en Octavos ante el estadounidense Learner Tien, con parciales 3-6 y 4-6.