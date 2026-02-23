Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

La increíble casualidad entre los Seattle Seahawks, el crimen organizado y El Vaticano

Mike Macdonald levanta el Lombardi, en su segunda temporada como HC de Seattle | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:30 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto de la Ciudad Esmeralda logró su segundo Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks volvieron a hacer historia en la NFL al conquistar su segundo Trofeo Vince Lombardi tras imponerse a los New England Patriots en el Super Bowl LX. El equipo de la Ciudad Esmeralda se consolidó como uno de los protagonistas de la temporada y celebró un nuevo campeonato que ya forma parte de su legado. Sin embargo, más allá de los récords y el título, una serie de sorprendentes coincidencias ha llamado poderosamente la atención.

La victoria en el Super Bowl LX no solo significó el segundo anillo para los Seahawks, sino que también desató teorías y conversaciones en redes sociales debido a ciertos hechos que ocurrieron de manera paralela. La combinación entre deporte, religión y crimen organizado ha generado una narrativa que muchos califican como una "casualidad increíble".

Seattle Seahawks | AP

La coincidencia entre los Seattle Seahawks y El Vaticano

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, El Vaticano anunció al mundo la elección del Papa León XIV como nuevo líder de la Iglesia Católica. Este hecho reavivó una curiosa coincidencia relacionada con los Seattle Seahawks y sus campeonatos en el Super Bowl.

Cuando los Seahawks conquistaron su primer Super Bowl en 2014, la Iglesia Católica también vivía un momento histórico con el anuncio del Papa Francisco como su máximo representante. Ahora, años después, el segundo campeonato de Seattle coincide nuevamente con un cambio significativo en El Vaticano, lo que ha alimentado la conversación sobre una extraña sincronía entre ambos acontecimientos.

Papa León XIV | AP

¿Por qué cada vez que los Seahawks ganan el Super Bowl cae un capo mexicano?

La historia no termina ahí. Con la reciente captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder de un cártel mexicano, volvió a surgir otra coincidencia vinculada a los títulos de los Seahawks en la NFL.

En 2014, cuando Seattle derrotó a los Denver Broncos para levantar su primer Vince Lombardi, también se dio la captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los capos más buscados en ese momento. Ahora, más de una década después, el segundo campeonato de los Seahawks coincide con la caída de otro líder del crimen organizado, reforzando la narrativa que circula en redes sociales.

Más allá de teorías o especulaciones, lo cierto es que los Seahawks celebran su segundo Super Bowl como una de las franquicias más exitosas de los últimos años, mientras que las coincidencias continúan alimentando la conversación global. En el deporte, como en la historia, a veces los contextos se cruzan de formas que parecen sacadas de una película.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

'El Mencho' habría muerto a mediados de 2023, según una versión periodística | Administración de Control de Drogas
Últimos videos
Lo Último
18:16 VIDEO: Incendian tienda 3B en Valle de Chalco; captan en video el momento del ataque
18:11 Juan Carlos Cacho revela que nunca se entendió del todo con Sinha
17:34 El futbol argentino entrará en paro y cancela la Jornada 9
17:32 ¿Cuántos militares murieron en el operativo para abatir al Mencho?
17:31 ¡WWE se pone Black & Gold! Dragon Lee y Rey Fénix estuvieron presentes en la goleada de LAFC al Inter Miami de Messi
17:30 La increíble casualidad entre los Seattle Seahawks, el crimen organizado y El Vaticano
17:10 “Sin cabeza el Cártel":surgen corridos tras la muerte de “El Mencho” en Jalisco
17:08 Zverev manda un mensaje previo a su debut en el Abierto Mexicano de Tenis: "Estoy feliz de estar aquí"
16:57 Antoine Griezmann en conversaciones para unirse al Orlando City de la MLS, según fuentes
16:50 Pedri y Ferrán Torres revelan la multa de Hansi Flick por llegar tarde en el Barcelona
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
VIDEO: Incendian tienda 3B en Valle de Chalco; captan en video el momento del ataque
Contra
23/02/2026
VIDEO: Incendian tienda 3B en Valle de Chalco; captan en video el momento del ataque
Juan Carlos Cacho revela que nunca se entendió del todo con Sinha
Futbol
23/02/2026
Juan Carlos Cacho revela que nunca se entendió del todo con Sinha
Gobierno de Javier Milei 'frena' reelección anticipada de Claudio Tapia al frente de AFA | MEXSPORT
Futbol
23/02/2026
El futbol argentino entrará en paro y cancela la Jornada 9
¿Cuántos militares murieron en el operativo para abatir al Mencho?
Contra
23/02/2026
¿Cuántos militares murieron en el operativo para abatir al Mencho?
¡WWE se pone Black & Gold! Dragon Lee y Rey Fénix estuvieron presentes en la goleada de LAFC al Inter Miami de Messi
Lucha
23/02/2026
¡WWE se pone Black & Gold! Dragon Lee y Rey Fénix estuvieron presentes en la goleada de LAFC al Inter Miami de Messi
La increíble casualidad entre los Seattle Seahawks, el crimen organizado y El Vaticano
Empelotados
23/02/2026
La increíble casualidad entre los Seattle Seahawks, el crimen organizado y El Vaticano