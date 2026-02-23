Los Seattle Seahawks volvieron a hacer historia en la NFL al conquistar su segundo Trofeo Vince Lombardi tras imponerse a los New England Patriots en el Super Bowl LX. El equipo de la Ciudad Esmeralda se consolidó como uno de los protagonistas de la temporada y celebró un nuevo campeonato que ya forma parte de su legado. Sin embargo, más allá de los récords y el título, una serie de sorprendentes coincidencias ha llamado poderosamente la atención.

La victoria en el Super Bowl LX no solo significó el segundo anillo para los Seahawks, sino que también desató teorías y conversaciones en redes sociales debido a ciertos hechos que ocurrieron de manera paralela. La combinación entre deporte, religión y crimen organizado ha generado una narrativa que muchos califican como una "casualidad increíble".

Seattle Seahawks | AP

La coincidencia entre los Seattle Seahawks y El Vaticano

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, El Vaticano anunció al mundo la elección del Papa León XIV como nuevo líder de la Iglesia Católica. Este hecho reavivó una curiosa coincidencia relacionada con los Seattle Seahawks y sus campeonatos en el Super Bowl.

Cuando los Seahawks conquistaron su primer Super Bowl en 2014, la Iglesia Católica también vivía un momento histórico con el anuncio del Papa Francisco como su máximo representante. Ahora, años después, el segundo campeonato de Seattle coincide nuevamente con un cambio significativo en El Vaticano, lo que ha alimentado la conversación sobre una extraña sincronía entre ambos acontecimientos.

Papa León XIV | AP

¿Por qué cada vez que los Seahawks ganan el Super Bowl cae un capo mexicano?

La historia no termina ahí. Con la reciente captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder de un cártel mexicano, volvió a surgir otra coincidencia vinculada a los títulos de los Seahawks en la NFL.

En 2014, cuando Seattle derrotó a los Denver Broncos para levantar su primer Vince Lombardi, también se dio la captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los capos más buscados en ese momento. Ahora, más de una década después, el segundo campeonato de los Seahawks coincide con la caída de otro líder del crimen organizado, reforzando la narrativa que circula en redes sociales.

Más allá de teorías o especulaciones, lo cierto es que los Seahawks celebran su segundo Super Bowl como una de las franquicias más exitosas de los últimos años, mientras que las coincidencias continúan alimentando la conversación global. En el deporte, como en la historia, a veces los contextos se cruzan de formas que parecen sacadas de una película.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.