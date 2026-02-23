¡Lo lograron, lo rompieron! Chicharito reaparece con video en el que se muestra llorando

Se ha hecho viral un nuevo video de Javier Hernández, aunque esta vez mostrando una etapa por completo diferente, pues en el posteo, Chicharito aparece llorando, pero la razón ha sorprendido a todos.

Dicho video no solamente va acompañado de las reacciones del máximo goleador de la Selección Mexicana; en la publicación, también ha agregado una descripción que describe el por qué del llanto referente a la situación del Mono Punch.

Chicharito ha concluido su segunda etapa como delantero de Guadalajara | Imago7

Chicharito al borde de sus emociones

El video al cual reacciona Javier Hernández tiene que ver directamente con el Mono Punch, el cual se ha vuelto viral debido a las publicaciones en las que se puede ver que es maltratado por otros monos, causando que el mismo Punch se siente triste al respecto, yendo al final de los videos a abrazar a su peluche.

En la descripción, CH14 describe no solo el por qué él reaccionó de esa forma al video; al mismo tiempo también describe porqué considera que todos los que lo ven muestran los mismos sentimientos.

Punch Monkey nos conmovió porque es fuerte y es real. Intenta defenderse sin saber completamente cómo hacerlo, y todos hemos hecho eso en algún momento. No hay malicia en él, solo emoción, inocencia y un deseo de existir.

¿Cómo ha reaccionado la gente?

Distinto a sus videos anteriores, los cuales generaban polémica total; esta vez la gente ha reaccionado de buena manera al mensaje que trata de dar Chicharito, pues algunos usuarios incluso lo han llamado "empático", ya que muestra algo que muchos han pensado acerca del video de Punch.

Realmente la gran mayoría de los comentarios han ido en favor del futbolista mexicano, pues algunos incluso han compartido imágenes del famoso monito que ha acaparado la atención de los usuarios en redes sociales.

Hernández lamentando el penal fallado en Cuartos de Final | Imago7