Hormiga González reconoce el apoyo de Chicharito en su carrera: "me ayudó a evolucionar"

No hay delantero mexicano con mejor nivel en la Liga MX que Armando 'Hormiga' González, de eso no hay duda. El delantero de las Chivas sorprendió a todos el semestre pasado cuando se consagró como uno de los tres Campeones de Goleo, pero para llegar a ese momento cumbre tuvo ayuda, y una de las más importantes fue la de Javier 'Chicharito' Hernández.

El joven delantero mexicano relató para ESPN la importancia del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana en su juego, destacando que gracias a él evolucionó. El oriundo de Celaya aseguró que gracias al Chicharito dejó la intuición de lado y comenzó a tener más juego mental.

Hormiga y Chicharito | IMAGO7

"Javier me ayudó a evolucionar un poco más mi juego. Yo ya tenía esa idea de los movimientos, porque para mí es algo como intuición, no se como explicarlo; simplemente sabes que el balón va a caer en esa zona, tratas de llegar donde crees que hay más peligro. Javier me ayudó a pulir esas cosas que todavía me faltaban", comentó el delantero del Rebaño Sagrado.

Y es que la inteligencia dentro del área de González no es casualidad, pues en gran parte de su juego se puede ver la influencia de Hernández Balcázar. El delantero de los de Verde Valle se mueve de una manera impoluta dentro del área, además de confundir a los zagueros con sus movimientos a la hora de estar en el momento oportuno.

Hormiga y Chicharito l @ch14_

La presente temporada de Hormiga con Chivas

Chivas comenzó de gran manera el Clausura 2026, y Armando González también hizo lo propio. El homónimo de su padre lleva dos goles en el presente semestre, uno ante Pachuca y otro ante Querétaro.

Por si fuera poco, el conjunto de Gabriel Milito mostró una idea más clara de lo que juega en estos primeros tres partidos del año, pues además de su gran nivel, son los líderes del certamen. Chivas ahora enfrentará al Atlético San Luis en busca de mejorar su posición en la tabla.

¿Armando González al Mundial?

La duda sobre qué jugadores terminarán en la lista definitiva de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026 aún continúa siendo el tema de conversación. Armando González comenzó desde el Apertura 2025 a ser uno de los futbolista que alzó la mano para ganarse un lugar, aunque aún no se sabe con claridad.