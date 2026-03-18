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WhatsApp Guest Chat: Así puedes hablar con personas que no tienen cuenta

La nueva función Guest Chat permitiría conversar en WhatsApp sin necesidad de tener una cuenta. / Redes Sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:13 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
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Una nueva función cambiaría la forma en que te comunicas, incluso con quienes no usan la app.

WhatsApp prepara una nueva función llamada Guest Chat (chats de invitados), con la que los usuarios podrán comunicarse con personas que no tienen cuenta en la plataforma, una actualización que podría transformar la forma en que se usa la app.

WhatsApp trabaja en una opción para chatear con personas que no están registradas en la plataforma. / Pixabay

¿Qué es WhatsApp Guest Chat?

Los Guest Chats son una función en desarrollo que permitirá a los usuarios de WhatsApp iniciar conversaciones con personas que no están registradas en la aplicación.

La actualización busca eliminar barreras y facilitar la comunicación fuera de la app. / iStock

De acuerdo con información de sitios especializados como WABetaInfo, esta herramienta busca eliminar una de las principales barreras de la app: la necesidad de tener cuenta para poder chatear.

¿Cómo funcionarán los chats con invitados?

El sistema será sencillo: los usuarios podrán generar un enlace personalizado desde la app y compartirlo con cualquier persona.

La función permitiría acceder a conversaciones sin descargar la aplicación. / Pixabay

Quien reciba ese enlace podrá abrirlo desde su navegador —sin descargar la aplicación ni crear una cuenta— y acceder a la conversación como invitado.

Este modelo funcionará de forma similar a una versión web de WhatsApp, facilitando la comunicación inmediata incluso fuera del ecosistema de la app.

Los chats de invitados funcionarían mediante enlaces que se pueden abrir desde cualquier navegador. / FREEPIK
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