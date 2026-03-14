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Alerta Conavi: estafadores usan WhatsApp para ofrecer vivienda falsa
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) emitió una alerta a la población mexicana ante el uso fraudulento de mensajes en WhatsApp y redes sociales en los que se promete acceso a apoyos para vivienda mediante supuestos registros al programa Vivienda para el Bienestar. La dependencia advirtió que estos contactos no son oficiales y buscan obtener información personal o dinero de los usuarios.
Los mensajes que circulan —generalmente por WhatsApp o redes sociales— invitan a las personas a registrarse a programas de vivienda mediante enlaces que llevan a sitios falsos o formularios engañosos.
Los delincuentes también utilizan logotipos institucionales y nombres oficiales para dar credibilidad a sus ofertas, e incluso pueden solicitar pagos para “asegurar” un lugar dentro del programa.
Datos que suelen pedir en los fraudes:
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Número telefónico y dirección
Información personal adicional
en algunos casos piden depósitos o pagos por trámites que supuestamente “completan tu registro”.
Señales que indican que puede tratarse de una estafa
La Conavi destacó que ningún programa de vivienda se gestiona mediante mensajes privados ni se solicita información personal o pagos a través de aplicaciones de mensajería.
Elementos que debes tomar como alerta:
Mensajes que no provienen de canales oficiales.
Enlaces que no terminan en “.gob.mx” y redirigen a plataformas ajenas.
Solicitudes de datos sensibles o pagos para completar un supuesto registro.
Ofertas que incluyen logotipos oficiales pero provienen de contactos desconocidos.
¿Qué hacer si recibes mensajes sospechosos?
Ante mensajes que ofrecen registros o apoyos a través de WhatsApp, la Conavi y autoridades de protección al consumidor recomiendan:
No abrir enlaces ni proporcionar información personal.
Denunciar los intentos de fraude ante cuerpos como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La prevención y la verificación directa con fuentes oficiales son las herramientas más eficaces para evitar ser víctima de estos engaños.