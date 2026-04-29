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Futbol

Nahuel Guzmán vs Oscar Whalley: Serie entre Chivas y Tigres tendra duelo disparejo en el arco

Nahuel Guzmán vs Óscar Whalley | IMAGO7
Ricardo Olivares 21:00 - 28 abril 2026
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Guadalajara enfrentará la Liguilla con una importante baja en el arco debido al Mundial

La portería se perfila como el factor que podría inclinar la balanza en la serie de Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres.

Tigres goleó Chivas en el duelo del torneo regular | IMAGO7

DUELO 'DISPAREJO0'

En una eliminatoria que promete ser cerrada, la diferencia podría estar bajo los tres postes, donde la experiencia y el momento de cada arquero jugarán un papel determinante.

Del lado felino, Nahuel Guzmán representa garantía. El argentino ha sido protagonista en múltiples liguillas, con títulos incluidos, y su liderazgo en momentos clave suele marcar diferencia.

Su lectura de juego, personalidad y capacidad para aparecer en instantes decisivos lo colocan como una de las grandes fortalezas de Tigres.

Nahuel Guzmán en el duelo ante Chivas | MexSport

En contraste, Chivas tendrá en el arco a Óscar Whalley, quien asumirá la responsabilidad en un escenario de alta exigencia.

El guardameta no ha tenido el mismo recorrido en instancias finales dentro del futbol mexicano, por lo que esta serie representa una oportunidad importante para consolidarse.

CHIVAS SUFRE BAJA DE 'TALA' RANGEL

La presencia de Whalley se da ante la ausencia de Raúl Rangel, habitual titular del Guadalajara, quien fue convocado a la Selección Mexicana.

Esta situación obliga al conjunto rojiblanco a ajustar en una de las posiciones más sensibles justo en la fase definitiva del torneo.

Óscar Whalley lleva tres años como jugador de Chivas | IMAGO7

Así, mientras Tigres apuesta por la seguridad y experiencia de Guzmán, Chivas confía en la capacidad de respuesta de Whalley en su debut como protagonista en una liguilla.

En una serie donde los detalles suelen definir al ganador, la portería podría terminar siendo el elemento clave que decida quién avanza a las semifinales del Clausura 2026.

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