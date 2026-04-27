¡Siempre sí! Cruz Azul jugará la Liguilla del Clausura 2026 en el Estadio Banorte

Cruz Azul buscará la 'Décima' en el Estadio Banorte. A pesar de que jugó casi toda la Fase Regular en el Estadio Cuauhtémoc, la Máquina jugará la Liguilla en el coloso de Santa Úrsula, donde el pasado domingo 26 de abril se consagró como el mejor equipo de la temporada este fin de semana con la victoria 4-1 ante Necaxa en la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX.

La liga confirmó este lunes 27 de abril los horarios de la Fase Final, en los cuales se determinó que la serie contra Atlas se jugará en el Estadio Jalisco en la ida y la vuelta en el Banorte. Con ello, los cementeros volverán a disputar una Fiesta Grande en este escenario, después de más de tres años de que salieron por las remodelaciones del inmueble.

Jugadores de Cruz Azul celebrando una anotación ante Necaxa | MEXSPORT

¿Cuándo jugará Cruz Azul contra Atlas en el Banorte?

Hace un par de semanas, el equipo de la Noria anunció que el partido contra Necaxa, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026, se disputaría nuevamente en el Estadio Banorte. En ese momento, el club aseguró que para Liguilla volverían al Cuauhtémoc, que fue su casa tras su salida del Estadio Olímpico Universitario a principios de año.

Sin embargo, tras el anuncio de los horarios de los Cuartos de Final se confirmó que se mantendrán en la Ciudad de México para esta primera ronda. El detalle está en que, por la Copa del Mundo 2026, la Federación Mexicana de Futbol debe entregar el Banorte a la FIFA, por lo que si Cruz Azul avanza a Semifinales, no está claro dónde jugará esa instancia. Por ahora, deberá enfocarse en la eliminatoria contra los Rojinegros.

La serie contra Atlas comenzará el sábado 2 de mayo a las 21:15 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Jalisco. Mientras que la vuelta quedó agendada para el mismo horario el sábado 9 de mayo en el Banorte. Como tercero lugar en la clasificación, Cruz Azul tiene la ventaja de la posición en la tabla, por lo que en caso de un empate en el marcador global, el equipo de Joel Huiqui avanzará a Semifinales.

Afición de Cruz Azul en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul jugó Liguilla en el Banorte?

Curiosamente, la última ocasión que la Máquina disputó un partido de Fase Final en el Estadio Banorte, en ese entonces el Estadio Azteca, fue también contra los Rojinegros. En aquella ocasión, con Ricardo Ferretti en el banquillo cementero, se midieron en el repechaje del Clausura 2023 y Atlas se impuso 0-1 con anotación de Brian Lozano al minuto de juego.

Mientras que su último compromiso de Liguilla como tal, fue un semestre antes, en el Apertura 2022, con Raúl 'Potro' Gutiérrrez como estratega. En aquella ocasión, Cruz Azul recibió a Rayados de Monterrey en el Azteca en la ida de los Cuartos de Final y empató sin goles, tras lo cual quedó eliminado con la derrota 3-0 en el Estadio BBVA.