Cruz Azul: segundo año consecutivo gana el millón de dólares; los jugadores se llevarían una jugosa cantidad

​Segundo año consecutivo. Cruz Azul volvió a obtener el premio del millón de dólares que otorga como recompensa la Liga MX al equipo que suma más puntos en el año futbolístico.

​Fuentes allegadas al conjunto celeste aseguraron que, por segundo año consecutivo, el dinero será repartido entre todo el plantel de jugadores.

Luka Romero, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol | IMAGO7

​De acuerdo a la lista de futbolistas registrados que aparece en la Liga MX, Cruz Azul esta temporada suma 22 elementos, con lo que el "botín" económico —si se reparte entre este número de deportistas— alcanzaría cerca de 45,450 dólares, siempre y cuando no se tome en cuenta a más integrantes del plantel.

¿Cóm se obtiene el millón en Liga MX?

​El incentivo económico de un millón de dólares para el equipo que más puntos sume a lo largo de la temporada (año futbolístico) se instauró oficialmente a partir del ciclo 2023-2024.

​Este premio se otorga al club que logre la mayor puntuación acumulada tras los 34 partidos de la fase regular de los dos torneos que integran el ciclo anual (Apertura y Clausura).

Cruz Azul previo a duelo ante Necaxa l IMAGO7

​Los clubes que hasta el momento han obtenido esa cifra de dinero son dos grandes: el América, en la temporada 23-24 con 74 unidades; y después Cruz Azul, que se ha llevado dos millones de dólares, ya que conquistó la temporada 24-25 con 75 puntos y la 25-26 con 68 unidades.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7

Bono por constancia y competitividad