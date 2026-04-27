¿Erik Lira se despide de Cruz Azul?: "Agradecer a todos, siempre van a estar en mi corazón"

Erik Lira vivió un domingo de contraste tras disputar lo que pudo ser su último partido con Cruz Azul. El mediocampista mexicano, luego de la victoria ante Necaxa en la Jornada 17 del Clausura 2026, no negó que tras la Copa del Mundo de 2026 puede salir de La Noria. Incluso, su futuro podría estar en la Premier League o en LaLiga, pues durante este domingo en el Estadio Banorte hubo una visita que podría definir su futuro.

El mediocampista de Cruz Azul consolidó su presencia en la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre. Su rendimiento también lo colocó como pieza relevante en La Máquina, situación que despertó interés desde Europa. Ante esto, el mismo futbolista sabe que hay múltiples equipos fuera de México que lo tienen en el radar. Ante esto, no negó que este pudo haber sido su último día como jugador del conjunto celeste.

Erik Lira con Cruz Azul | IMAGO7

Luego de la victoria 4-1 ante Necaxa de este domingo, Lira dejó entre ver que su salida de La Noria está cerca. En entrevista para TUDN, el mediocampista mexicano señaló que tiene sentimientos encontrados luego del triunfo. De igual manera, agradeció a toda la gente que lo ha rodeado estos años en el conjunto celeste y dejó en claro que Cruz Azul siempre estará en su corazón.

“Agradecerles, la verdad se me pone la piel chinita. Tengo muchos sentimientos encontrados. Fue un buen triunfo, dos años consecutivos siendo el mejor equipo del año. Es mucho esfuerzo no solamente de los jugadores sino también del cuerpo técnico, del staff, de toda la gente que está en La Noria. Agradecerles y Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón”, comentó Lira.

Erik Lira con Carlos Rodríguez | MEXSPORT

Sobre la importancia que tendrá la Copa del Mundo en su futuro, Erik afirmó que está en busca de salir a Europa y cree que el Mundial puede ser esa plataforma que necesita. Más allá de eso, remarcó que desde hace tiempo ha trabajado y se ha esforzado para cumplir ese objetivo y que haya más futbolistas mexicanos en el Viejo Continente.

“Estoy trabajando para eso, si bien son rumores, quiero hacerlo realidad. Primero necesitaba ganar este partido y después quiero estar en la lista, y estoy seguro de que México hará historia y estoy seguro de que no solamente yo, los que estén adentro daremos un salto importante y los que estamos acá vamos a levantar la mano para que seamos más en Europa”, sentenció.

Erik Lira con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Erik Lira fue visto por gente de City Group, ¿se marchará al Manchester City?

Durante el encuentro en el Estadio Banorte, Luciano Zavagno, visor del City Football Group, acudió para observar a Lira. El directivo estuvo acompañado por Mauricio Medrano, representante del jugador, quien será el encargado de presentar ofertas formales a la directiva celeste.

Cabe destacar que el interés europeo creció después de la Fecha FIFA de marzo, cuando México enfrentó a Portugal y Bélgica. Las actuaciones de Lira recibieron comentarios de analistas en el continente europeo, lo que incrementó el seguimiento hacia el mediocampista.

Representante de Lira con gente de City Group | IG: @maumedrano