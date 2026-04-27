Cruz Azul el mejor equipo durante el 2025-2026

Cruz Azul se consolidó como el mejor equipo de Liga MX de la temporada 2025-26 tras alcanzar 68 puntos y asegurar, por segundo año consecutivo, el premio de un millón de dólares que otorga la liga al club más destacado del año.

Cruz Azul previo a duelo ante Necaxa l IMAGO7

La Máquina selló su coronación luego de vencer a Necaxa en el Estadio Banorte, sumando tres puntos más que resultaron definitivos para mantenerse en la cima de la clasificación general.

Con este resultado, el conjunto celeste dejó atrás a Toluca, que finalizó con 67 unidades, y a Chivas, que cerró con 65, confirmando su dominio a lo largo de la campaña.

Luka Romero, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol | IMAGO7

El reconocimiento económico, instaurado por la liga para premiar la consistencia durante toda la temporada, marca además un logro histórico para Cruz Azul, que repite como el mejor equipo del año y reafirma su protagonismo en el futbol mexicano.

Ahora los pupilos de Joel Huiqui, tendrán que seguir avanzados en la Liguilla, pues el mensaje del presidente de Cruz Azul es hay unidad y vamos por todo.

Kevin Mier l IMAGO7

Premio para todos

Tras una larga y perseverante racha, los futbolistas de la Máquina tendrán el honor de repartir el tan anhelado premio, mismo que consagra al equipo como uno de los mas consistentes del último año, dejando atrás a planteles que apuntaba a robarse el premio.