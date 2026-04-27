¡La Máquina vuelve a pitar! Cruz Azul golea a Necaxa y sube al tercer lugar

El desahogo finalmente llegó para Cruz Azul. Tras 47 días sin conocer la victoria, el equipo dirigido por Joel Huiqui rompió la mala racha con un contundente 4-1 sobre Necaxa en el Estadio Banorte.

La Máquina encontró en casa el escenario ideal para reencontrarse con su futbol. Desde el arranque, los celestes intentaron imponer condiciones, buscando espacios y presionando alto, aunque el primer tiempo quedó a deber: ambos equipos se mostraron imprecisos e inoperantes, marchándose al descanso sin goles.

Toro Fernández, jugador de Cruz Azul, ante Necaxa | IMAGO7

¿Cómo fue el segundo tiempo entre Cruz Azul y Necaxa?

Pero el complemento fue otra historia. Cruz Azul despertó, y lo hizo con autoridad. Al minuto 52, José Paradela rompió el cero con su sexto tanto del Clausura 2026. El argentino no solo terminó con una sequía personal de siete partidos sin anotar, sino que además se consolidó como el máximo goleador celeste en el torneo.

El envión anímico fue inmediato. Apenas once minutos después, al 63’, Agustín Palavecino amplió la ventaja con el 2-0, reflejando el dominio cementero en ese tramo del encuentro.

Necaxa no bajó los brazos y encontró una luz de esperanza tras un penal provocado por Gabriel Fernández, que acercó a los Rayos en el marcador. Sin embargo, cualquier intento de reacción se diluyó rápidamente.

José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

Cruz Azul cerró la obra

Al minuto 74, el partido dio un giro definitivo: el silbante señaló tiro libre y expulsión para Emilio Lara. En esa jugada, Luka Romero tomó el balón y, con un potente disparo desde fuera del área, firmó un golazo para el 3-1. Pero Andrés Montaño no se quiso quedar atrás y clavó el cuarto.

Los minutos finales transcurrieron con tensión, pero también con la certeza de que la victoria no se escaparía. Cruz Azul resistió y, con el silbatazo final, puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar.

La Máquina vuelve a respirar. Y lo hace justo cuando más lo necesitaba.