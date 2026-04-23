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Futbol

¿Joel Huiqui se quedará en Cruz Azul? Estos son los candidatos para La Máquina

Nicolás Larcamón, extécnico del Cruz Azul, compartió sus impresiones tras salir de La Noria
Emiliano Arias Pacheco 15:12 - 23 abril 2026
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De acuerdo con información compartida en Infiltrados, el conjunto cementero buscará varios perfiles

La inesperada salida de Nicolás Larcamón de Cruz Azul sacudió al entorno de La Noria en un momento clave del Clausura 2026 de la Liga MX. A tan solo una jornada de finalizar la fase regular, la directiva cementera tomó la decisión de cambiar de rumbo, generando sorpresa tanto en la afición como en analistas del futbol mexicano. El movimiento llega cuando el equipo aún tenía objetivos por cumplir en el torneo.

Ante este escenario, Joel Huiqui fue designado como entrenador interino para cerrar la competencia. El exjugador celeste, identificado con la institución, tendrá la responsabilidad de mantener la estabilidad del plantel en un momento de alta presión deportiva. Su nombramiento también refleja la confianza interna que existe en su perfil dentro del club.

Nicolás Larcamón, entrenador argentino | MEXSPORT

Cruz Azul ya analiza opciones para su nuevo entrenador

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León en el programa Infiltrados de RÉCORD (de lunes a viernes a las 13:00 horas), la directiva de Cruz Azul no ha perdido tiempo y ya trabaja en la búsqueda de un técnico definitivo. Aunque Huiqui cuenta con buena percepción dentro de la institución, su continuidad no está garantizada, ya que el club analiza perfiles con mayor experiencia para liderar el proyecto a largo plazo.

Uno de los principales candidatos que surgió fue Matías Almeyda, un entrenador con experiencia en la Liga MX y reconocimiento por su estilo de juego. Su nombre llegó a la mesa gracias a asesores del club, quienes anticiparon la salida de Larcamón. Sin embargo, pese a ser un perfil atractivo, actualmente no se encuentra cerca de concretar una llegada al banquillo celeste.

Matías Almeyda en LaLiga | X:@SevillaFC_ENG

Guillermo Almada también aparece en el radar celeste

Otro nombre que ha sido vinculado con Cruz Azul es el de Guillermo Almada, técnico uruguayo que ya ha sido relacionado con el equipo en ocasiones anteriores. Su capacidad para desarrollar proyectos competitivos lo convierte en una opción interesante para la directiva cementera, que busca estabilidad y resultados a mediano plazo.

No obstante, la situación de Almada complica cualquier negociación inmediata, ya que actualmente se encuentra vinculado con el Real Oviedo. Esto obliga a Cruz Azul a evaluar cuidadosamente sus alternativas mientras define quién será el encargado de liderar la nueva etapa del club tras la salida de Nicolás Larcamón.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo
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