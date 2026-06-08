Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde debuta Inglaterra en la Copa del Mundo?

Harry Kane festeja gol con Inglaterra | AP
Harry Kane festeja gol con Inglaterra | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 22:19 - 07 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El combinado británico regresa al ruedo por la hazaña internacional

El futbol es un nicho sumamente interesante. La gente ama u odia a una persona que no conocen si las cosas no van bien, detestan a quién no es la diferencia, pero siempre están ahí. Hay una nación que puede presumir ser la dueña del balompié y que pueden volver a dominar el legado con amor y odio del respetable, la Selección de Inglaterra, los obsesionados con la Copa del Mundo.

Raheem Sterling, en 2022, con Inglaterra | MEXSPORT

Este es el momento

The Beatles, Oasis, Robbie Williams, One Direction, etc, han sido testigos de una generación… no, de una idea de juego que pone a los ingleses como pioneros del futbol. Con una liga competitiva desde el lugar 1 hasta el 20, una liga que sufre en nivel selección, pero que sabe cómo vivir.

A Inglaterra el balompié le debe mucho, no obstante, Inglaterra  es uno de los deudores mayores del balón. Sí, los ingleses conquistaron Wembley en los 70 's, pero desde entonces no han sabido hacer valer el premio más maravilloso que existe: ser lo que inventaron el futbol.

Bobby Moore, leyenda de Inglaterra | AFP

A pesar del legado, Inglaterra ha quedado a deber en las últimas ediciones del Mundial, pero ahora su deseo y ganas los hacen ver como una ‘potencia’, pero habrá que ver si el clima y los grupos dan para eso. 

Con un solo título masculino, pero con una idea  sabor internacional, Inglaterra regresó a la competencia más importante del mundo a demostrara por que son potencia y por que aman esto, ahora de la mano de Thomas Tuchel, los británicos quieren regresar a Norteamérica y conquistar lo imposible.

Inglaterra en duelo amistoso contra Nueva Zelanda | AFP

¿Cuándo debuta Inglaterra?

Luego de ser eliminados en la etapa de Cuartos de Final a manos de Francia en Qatar 2022, Inglaterra regresa a una Copa del Mundo, ahora como minero del Grupo L, donde comparte posición con naciones como Croacia, Ghana y Panamá.

Para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, los británicos y todo su ejército alrededor darán comienzo en la bella cuidada de Arlington, Texas, inaugurando el grupo ante la poderosa Croacia del balón de oro y multicampeón, Luka Modric.

  • FECHA: Miércoles 17 de junio

  • HORA: 14:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: AT &T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos

  • TRANSMISIÓN: VIX +

Jugadores de Inglaterra celebran gol en partido amistoso | AP
Jugadores de Inglaterra celebran gol en partido amistoso | AP
Lo Último
23:53 Como en casa: España espera ser recibido en Puebla con danza folclórica
23:25 Ronald Araujo viaja de urgencia a Barcelona por una lesión muscular
22:38 Las figuras de Túnez para el Mundial
22:19 ¿Cuándo y dónde debuta Inglaterra en la Copa del Mundo?
22:10 ¿Qué pasó con Lamine Yamal? Luis de la Fuente despeja las dudas sobre su estado físico
21:22 Mundial 2026: Las 10 grandes ausencias por lesión en la Copa del Mundo
21:13 Perú vs España ¿Cuándo y dónde ver el amistoso internacional?
21:04 Colombia vence a Jordania con doblete de Jhon Arias y queda lista para el Mundial 2026
20:59 ¡OFICIAL! Guillermo Almada es el nuevo entrenador de América
20:43 Mundial 2026: los 10 mejores goles de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo