Mundial 2026: Las 10 grandes ausencias por lesión en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina, pero para muchas estrellas el sueño terminó antes de tiempo. El exigente calendario internacional ha cobrado un precio altísimo, dejando a varias selecciones sin sus piezas clave.

Desde campeones de Europa hasta las promesas más brillantes del futbol mundial, repasamos las 10 ausencias más dolorosas que verán el torneo desde sus casas.

El "Efecto Real Madrid" golpea con fuerza a Brasil

La 'Canarinha' es sin duda, la selección más castigada por las lesiones, perdiendo a dos de los pilares del Real Madrid y a su joya de la corona.

Rodrygo en lamento con la Selección de Brasil | MEXSPORT

Rodrygo (Brasil / Real Madrid): La baja más devastadora. El atacante merengue sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha , una de las lesiones más temidas por los futbolistas.

Éder Militão (Brasil / Real Madrid): El muro defensivo de la zaga brasileña quedó fuera por una rotura del tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Estêvão (Brasil / Chelsea): La joven perla que ilusionaba a todo el país no podrá debutar en una Copa del Mundo debido a una rotura de grado cuatro en el bíceps femoral.

Europa pierde magia en el mediocampo y ataque

Xavi Simons (Países Bajos / Tottenham): El cerebro de la 'Oranje' y uno de los jugadores más creativos del momento quedó descartado tras sufrir una durísima rotura de ligamento cruzado.

Jack Grealish (Inglaterra / Everton): El carismático extremo inglés no podrá aportar su desborde a los 'Three Lions' debido a una dolorosa fractura en el pie.

Serge Gnabry (Alemania / Bayern Múnich): Una baja sensible para el ataque teutón por un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho.

Hugo Ekitike (Francia / Liverpool): El letal delantero francés vio truncado su sueño mundialista al romperse el tendón de Aquiles, una recuperación larga que lo aleja de las canchas.

Serge Gnabry en el Alemania contra Argentina | EFE

Perdidas fuertes en la zona baja y el continente asiático

Matthijs de Ligt (Países Bajos / Manchester United): Otra baja crítica para los neerlandeses, quedó fuera por una severa lesión en la espalda .

Kaoru Mitoma (Japón / Brighton): Eléctrico, impredecible y el jugador más desequilibrante de los 'Samuráis Azules'. Una lesión en el tendón de la corva apaga la magia nipona.

Marc-André ter Stegen (Alemania / Girona): Cuando parecía que tenía la oportunidad de adueñarse por completo del arco alemán, una lesión en el isquiotibial izquierdo lo deja fuera de la convocatoria.

Matthijs de Ligt celebra una anotación en Holanda | EFE