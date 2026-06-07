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Futbol

¡No está al 100! Raphinha se sincera por su estado físico a días del debut de Brasil en el Mundial 2026

Raphinha jugó 45 minutos ante Francia | AP
Ramiro Pérez Vásquez 17:18 - 07 junio 2026
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El jugador del Barcelona asegura que la lesión de hace algunos meses le ha afectado

Se acerca el inicio de la Copa del Mundo 2026 en donde Brasil luce como un contendiente para alzar su sexto trofeo; sin embargo, hay una figura que no se encuentra al 100 físicamente y podría mermar a la plantilla de Ancelotti para el arranque, además de Neymar.

¿Qué dijo Raphinha?

Raphinha habló recientemente sobre su estado físico y asegura que no se encuentra al cien por ciento debido a su falta de actividad en los últimos meses tras la lesión: "He intentado prepararme lo mejor posible para poder llegar siempre a la Seleção y dar lo mejor de mí, tanto física como tácticamente.”

"Tuve una lesión que me dejó fuera un mes y pico, sin ir al campo, sin entrenar, sin jugar. Pero siempre he intentado dar lo mejor de mí en los tratamientos, en el club, para poder llegar al 100% con Brasil", resalta. 

Raphinha no estará presente en cinco duelos importantes del Barcelona | AP

Pese a todo, el jugador de los Culés resalta que el objetivo es único y ese es el ansiado sexto trofeo para la ‘Canarinha’: "El objetivo que tenemos no es otro que ganar el 'Hexa' y, para eso, tenemos que querer mucho ser campeones.”

“Todos los que estamos aquí queremos dejar nuestra huella en la historia de la selección brasileña y creo que el trabajo se está haciendo muy bien", mencionó el futbolista que se encuentra en los Estados Unidos para alistarse rumbo al primer duelo. 

Raphinha salió lesionado en el partido ante Francia | AP
Raphinha salió lesionado en el partido ante Francia | AP

Brasil rumbo al Mundial 2026 

La ‘Canarinha’ debuta el próximo 13 de junio midiéndose a Marruecos, la actual campeona de África, después de toda la polémica que se desató con Senegal en la Final hace algunos meses, desde el MetLife Stadium dentro del Grupo C.

Carlo Ancelotti en entrenamiento de Brasil | AP
Carlo Ancelotti en entrenamiento de Brasil | AP

Brasil llega al Mundial 2026 con la incertidumbre de cómo se encuentra físicamente Neymar, su estrella que se terminó subiendo a la convocatoria final; pero, que recientemente el tema de lesiones vuelven hacer eco en su entorno. 

El número 6 del Ranking FIFA comenzará un nuevo camino rumbo al trofeo más importante del balompié, esta vez marchando desde el Grupo C, acompañado de Marruecos, Haití y Escocia. De la mano del Italiano, Carlo Ancelotti, 26 guerreros del Amazonas saldrán a México, Estados Unidos y Canadá en busca de su sexta corona

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