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Futbol

Ancelotti lanza advertencia rumbo al Mundial: espera la mejor versión de Vinícius Jr.

Vinícius Júnior jugando ante Panamá | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:29 - 06 junio 2026
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El técnico de Brasil quedó satisfecho tras la victoria sobre Egipto y destacó el nivel mostrado por sus principales figuras antes del debut mundialista

La Selección de Brasil sigue afinando detalles para su debut en la Copa del Mundo 2026. Tras imponerse 2-1 a Egipto en un partido amistoso, Carlo Ancelotti se mostró satisfecho con el funcionamiento de la Canarinha y dejó claro que confía plenamente en el papel que tendrá Vinícius Júnior durante el torneo.

El entrenador italiano destacó especialmente la sociedad ofensiva que formaron Vinícius y Raphinha, una dupla que espera sea determinante cuando Brasil comience su camino mundialista.

Ancelotti confía en que Vinícius brillará en el Mundial

Después de la victoria en Cleveland, Ancelotti aseguró que el extremo brasileño todavía tiene mucho por mostrar con la camiseta nacional.

"Vinícius va a sacar su mejor versión en el Mundial", afirmó el estratega, quien también resaltó el desempeño colectivo de su equipo.

Además, señaló que quedó conforme con lo mostrado por Brasil durante buena parte del encuentro.

Estoy muy satisfecho por el partido, sobre todo por la intensidad y el ritmo que tuvimos durante los primeros 60 minutos

La confianza del técnico en Vinícius llega en un momento clave, pues el atacante será una de las principales referencias ofensivas de la Verdeamarela en la búsqueda de un nuevo título mundial.

Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT

Endrick sigue ganando protagonismo en la Canarinha

Otro de los jugadores que recibió elogios fue Endrick, quien marcó uno de los goles en la victoria sobre Egipto y continúa consolidándose dentro del proyecto de Ancelotti.

El técnico destacó las cualidades del joven atacante y el impacto que puede tener en el equipo.

Endrick es un jugador muy potente, muy bien posicionado en el área. Es un jugador muy importante para nosotros
Endrick jugando ante Egipto | AP

Asimismo, el seleccionador reveló que ya tiene definido el once con el que Brasil enfrentará a Marruecos en su presentación mundialista.

Tengo la alineación inicial contra Marruecos, la idea es clara

Brasil debutará en la Copa del Mundo el próximo 13 de junio en Nueva Jersey, donde buscará comenzar con el pie derecho su camino hacia la conquista del título.

Brasil venció a Egipto en Ohio | AP
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