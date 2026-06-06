A 5 días: ¡Perfecto! El 'Gol del Presidente' de Brasil que sentenció la Final en México 1970

Dicen que la perfección no existe en la vida, pero lo que hizo Brasil en la Final del Mundial México 1970, hace dudar dicha premisa, al menos en el ámbito futbolístico, con un gol de antología, además decretado 'oficialmente' con anterioridad.

El 21 de junio de 1970, con el Estadio Azteca como testigo, la Canarinha enfrentó a una desgastada Italia, precedida por el 'Partido del Siglo' contra Alemania Federal, en la disputa por el título.

Brasil celebra ante Italia en la Final de la Copa del Mundo México 1970 | MEXSPORT

De inmediato, los amazónicos aprovecharon el cansancio de la Squadra Azzurra y Pelé con tremendo cabezazo abrió el marcador a los 18 minutos, pero aún con la reserva de gasolina que le quedaba en el tanque a los europeos, empataron con tanto de Roberto Boninsegna al 37'.

Brasil ha participado en todos los Mundiales; aquí en México 1970

Tras la igualada, la Verdeamarelha montó un imparable carnaval y con anotaciones de Gerson (66') y Jairzinho (71'), prepararon el camino para la obra de arte que estaría por venir: 'El Gol del Presidente'.

¿Cómo fue el emblemático tanto?

Con la Copa Jules Rimet amarrada, Brasil aún tenía una 'orden' por cumplir y fiel a aquella Selección, considerada la mejor de la historia, la cumplió con un festival, donde participaron ocho de sus 11 jugadores en la grama.

Corría el 86', cuando Tostao recuperó el balón en campo propio y se apoyó en Piazza, que tocó a Clodoaldo, éste de inmediato pasó a Pelé, O'Rei a Gerson, quien entregó nuevamente a Clodoaldo, que con una serie de regates y amagues destrozó la cintura de cuatro italianos, para después tocar a Rivelino, el 'Bigotón' pegado a la banda prolongó hacia el frente a Jairzinho, que tocó al centro a Pelé, el '10' retuvó el esférico para esperar con calma la llegada del capitán Carlos Alberto, quien fusiló a Enrico Albertosi con cañonazo de derecha para el 4-1 definitivo.

La jugada perfecta por su espectacular secuencia de pases, que la Verdeamarelha tejió por el costado izquierdo y finiquitó por el lado derecho, exhibiendo al Catenaccio, donde únicamente se quedaron sin actuar, el portero Félix y los defensas, Brito y Everaldo.

¿Por qué se le conoce como el 'Gol del Presidente'?

El origen del apodo del 'Gol del Presidente' surgió de manera curiosa en los días previos a la Final. El entonces mandatario de Brasil, el general Emílio Garrastazu Médici, fue cuestionado por la prensa sobre su pronóstico para el partido decisivo. El presidente se atrevió a vaticinar un marcador exacto de 4-1 a favor de la Canarinha, una predicción que se cumplió milimétricamente en la cancha.

Brasil con la Copa del Mundo de 1970 | MEXSPORT