¡El Jogo Bonito! Brasil aplasta a Panamá con goleada rumbo a su debut en la Copa del Mundo

Brasil volvió a sonreír en el Estadio Maracaná con una goleada de 6-2 sobre Panamá, en un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 que tuvo más historia de la que reflejó el marcador final. La Canarinha fue contundente en los momentos clave, aunque durante buena parte del primer tiempo sufrió ante un equipo canalero valiente, ordenado y capaz de incomodar al Scratch du Oro.

Panamá, que también ajusta detalles antes de su debut mundialista, respondió con personalidad al golpe inicial de Brasil y llegó a poner en aprietos a la defensa sudamericana. Sin embargo, el desgaste, los errores puntuales y los cambios brasileños en el segundo tiempo terminaron por transformar un partido parejo en una goleada contundente en el Maracaná.

Ancelotti logró una imponente victoria con los suyos | AP

Panamá compite en el primer tiempo y pone en aprietos a Brasil

El partido apenas comenzaba cuando Brasil encontró el primer gol al minuto 1, encendiendo de inmediato al Maracaná y obligando a Panamá a remar contra corriente desde el inicio. La Canarinha estuvo cerca del segundo al minuto 5 con un disparo de Vinicius Jr., pero Orlando Mosquera respondió con una buena atajada para sostener a los canaleros.

Lejos de desmoronarse, Panamá empató al minuto 13 en una acción fortuita, luego de que un tiro libre de Amir Murillo se desviara en la barrera y dejara sin opciones a Alisson Becker. A partir de ese momento, el equipo centroamericano ganó confianza, equilibró el trámite y hasta estuvo cerca de darle la vuelta al marcador con llegadas de peligro por izquierda y un disparo de Ismael Díaz que pasó por encima del arco.

Festejo de los pentacampeones del mundo | AP

Brasil volvió a imponer su jerarquía antes del descanso, cuando Vinicius apareció por la banda izquierda y puso un centro preciso para Casemiro, quien remató de cabeza completamente solo para el 2-1 al minuto 38. Panamá todavía tuvo una opción clara al 45, con Cecilio Waterman frente al arco tras un pase filtrado de Bárcenas, pero Alisson evitó el empate con una gran reacción.

Brasil despierta en el segundo tiempo y sentencia la goleada ante Panamá

La segunda mitad cambió por completo con las modificaciones de Brasil, que renovó prácticamente todo el equipo e hizo ingresar a futbolistas como Ederson, Fabinho, Lucas Paquetá, Rayan, Endrick, Igor Thiago y Danilo. Panamá también movió piezas con Cristian Martínez y José Fajardo, pero la energía brasileña fue demasiado para un equipo que comenzó a perder orden y claridad.

Al minuto 52 llegó el tercer gol de Brasil, después de una mala salida de Orlando Mosquera que Rayan aprovechó para clarear al guardameta y ampliar la ventaja. Poco después, Lucas Paquetá marcó el 4-1 al 60 y, apenas un minuto más tarde, Igor Thiago convirtió de penal el quinto tanto tras una falta dentro del área cometida por el propio Mosquera.

Panamá fue destrozado por la selección brasileña | AP

Con el partido ya roto, Brasil administró la ventaja y siguió encontrando espacios ante una defensa panameña cada vez más exigida. Danilo firmó el sexto al minuto 80 con un gran control dentro del área y un recorte ante varios defensores, mientras que Harvey respondió al 83 con un golazo desde fuera del área para decorar el marcador y premiar el esfuerzo canalero.