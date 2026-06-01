Javier Aguirre apuesta por experiencia mundialista en la convocatoria de México para la Copa del Mundo

De manera completamente oficial, México ha presentado a sus 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo 2026, haciendo de la noche del último día de mayo, una de las más especiales para la afición azteca.

Sin embargo y como era de esperarse, muchas críticas han llegado alrededor de ficha convocatoria, pues algunos futbolistas no han convencido a los fans, pero los datos arrojan que es una Selección Mexicana conformada por la experiencia.

Javier Aguirre y Rafa Marquez | IMAGO7

¿Quiénes son los jugadores con experiencia en el plantel mundialista?

12 de los 26 elegidos por el Vasco Aguirre son futbolistas que ya han tenido cuando menos una convocatoria mundialista en su carrera, pero no todos han sumado minutos, como es el caso de Luis Romo y Johan Vásquez.

Dentro de los 10 convocados que sí han sumado minutos previamente en una Copa del Mundo se encuentra por supuesto Memo Ochoa, quien con 990 minutos en total encabeza la lista, habiendo jugado las ediciones de Brasil, Rusia y Qatar.

En la defensa, Jesús Gallardo tiene 605 minutos en total tras jugar en 2018 y 2022, Edson Álvarez suma 443, mientras que César Montes tiene un total de 270 tan solo por haber sido parte de la edición anterior del torneo veraniego, mismos minutos que Luis Chávez, quién se mete a la lista de los experimentados.

Guillermo Ochoa ataja cabezazo de Neymar en Brasil 2014 | MEXSPORT

Aunque también jugó en Mundiales pasados, Alexis Vega no tiene los 270 que sus compañeros de aquella convocatoria, pues solo suma 195 minutos en la máxima justa; Jorge Sánchez suma incluso menos con 176 y, aunque ha estado en más ediciones, Raúl Jiménez solamente tiene 122 minutos en la competencia.

De los que menos han jugado, aunque tengan aparición en partidos de Copa del Mundo, Orbelín Pineda tiene 77 minutos tras haber sido parte del partido de México en contra de Arabia Saudita, mientras que Roberto Alvarado jugó en un partido de Qatar 2022 solamente por 17 minutos.

También hay debutantes

Con el sencillo hecho de dar a conocer que 12 de los 26 seleccionados han sido mundialistas en torneos anteriores, se puede conocer también el dato de que los jugadores restantes son nuevos jugadores mexicanos para el torneo más relevante para los combinados nacionales.

Armando 'Hormiga' González, Richard Ledezma y Roberto 'Piojo' Alvarado con la Selección Mexicana | IMAGO 7