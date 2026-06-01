Rumbo al Mundial 2026: Se filtra la millonaria cotización de la Selección Mexicana

Recientemente, se ha difundido un minucioso análisis financiero sobre los 26 futbolistas perfilados para representar a México, revelando que el valor total de mercado de la plantilla asciende a los $417.45 millones de dólares.

El reporte basado en los valores actuales de la plataforma especializada Transfermarkt recopilados a mayo de 2026, desglosa el poderío económico del conjunto tricolor por líneas, dejando ver dónde se concentra el mayor peso financiero del equipo.

La defensa: El sector más cotizado

Contario a lo que dictaría la tradición de que los delanteros acaparan las mayores cifras, en esta ocasión la línea defensiva se erige como la más valiosa de la convocatoria. Con un total de 6 defensores indexados, este sector alcanza una cotización conjunta de $123.20 millones de dólares.

Raúl Jiménez con México en el dÍa de medios | IMAGO7

Delanteros (7): Registran un valor colectivo de $93.50 millones de dólares, liderados por figuras de renombre como Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

Portería (3): La terna de arqueros compuesta por Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo es la línea más modesta económicamente, sumando $15.95 millones de dólares.

Juventud y promedio de mercado

El análisis metodológico de la plantilla también arroja métricas interesantes sobre la renovación generacional del Tri. La edad promedio del equipo es de 25.8 años, una cifra que equilibra la veteranía de jugadores históricos con la irrupción de jóvenes talentos.

Armando 'Hormiga' González con la Selección Mexicana | IMAGO 7

En términos individuales, el valor promedio por jugador se sitúa en los $16.05 millones de dólares, lo que demuestra el estatus competitivo que han alcanzado los seleccionados en el mercado internacional actual.