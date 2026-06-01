Los jugadores más valiosos de cada equipo de la Liga MX

El Clausura 2026 provocó significativos movimientos en el valor de mercado de los futbolistas de la Liga MX. Mientras algunos jugadores incrementaron considerablemente su cotización gracias a sus actuaciones, otros vieron disminuir su precio. Entre los equipos más beneficiados destaca Chivas, que actualmente presume al jugador más valioso del campeonato: Armando “Hormiga” González.

De acuerdo con las cifras más recientes de Transfermarkt, la Liga MX cuenta con una valoración cercana a los 960 millones de dólares. Dentro de ese panorama, González encabeza el ranking con un precio estimado en 15 millones de dólares, seguido por Erick Lira, de Cruz Azul, tasado en 12 millones.

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

Además, el futbol mexicano se mantiene como la cuarta liga más valiosa del continente americano. Solamente es superada por la Serie A de Brasil, cuyo valor total excede los 2 mil millones de dólares, así como por la MLS y la Liga Profesional de Argentina, ambas cercanas a los mil millones, aunque con una mayor cantidad de equipos participantes.

El exclusivo grupo de los ocho dígitos

Solo cinco clubes cuentan con futbolistas cuyo valor de mercado alcanza o supera los 10 millones de dólares. La lista es encabezada por Armando González (15 millones), seguido por Erick Lira (12 millones).

Más atrás aparecen Gilberto Mora, de Xolos; Marcel Ruiz, de Toluca; y Alejandro Zendejas, del América, quienes comparten una valoración de 10 millones de dólares.

Festejo del décimo gol de la 'Hormiga' en el torneo | MexSport

Tigres, Rayados y Pumas mantienen el paso

Justo detrás del grupo de élite se encuentran varios de los nombres más destacados del campeonato. Tigres tiene como jugador más valioso a Juan Brunetta, con una cotización de nueve millones de dólares.

Por su parte, Monterrey cuenta con Lucas Orellano como su elemento mejor valuado, mientras que Pumas presume a Jordan Carrillo, quien protagonizó una de las revalorizaciones más significativas de los últimos meses. Ambos alcanzan los ocho millones de dólares.

Juan Brunetta | MEXSPORT

Jóvenes promesas que elevan su precio

En el escalón de los seis millones de dólares aparecen varios futbolistas con destacada proyección dentro del futbol mexicano. Denzell García representa a Bravos de Juárez, mientras que Elías Montiel y Alexei Domínguez se mantienen como las principales joyas de Pachuca.

Atlas, por su parte, tiene al paraguayo Diego González como su jugador más valioso, con una cotización cercana a los 5.5 millones de dólares.

Delanteros que sostienen a Necaxa y León

Necaxa y León encuentran a sus futbolistas mejor valuados en la zona ofensiva. Julián Carranza y Diber Cambindo comparten una valoración de 4.5 millones de dólares, cifra que refleja su importancia dentro de sus respectivos proyectos.

Elías Montiel, jugador de Pachuca | MEXSPORT

Santos, Atlante y San Luis, en la parte baja

En la zona baja del listado aparecen Ezequiel Bullaude, de Santos Laguna, con un valor de cuatro millones de dólares, y Eduardo Águila, del Atlético de San Luis, con 3.5 millones.

También figuran Santiago Homenchenko, de Querétaro, con tres millones; Emiliano Gómez, de Puebla, con 2.5 millones; y Luis Olivas, de Atlante, quien cierra la clasificación con una valoración de 1.5 millones de dólares.