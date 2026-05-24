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Futbol

¡El pase de antorcha! Chicharito reacciona al nuevo número de la Hormiga con el Tri

Hormiga González y Chicharito Hernández | IMAGO7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:46 - 24 mayo 2026
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El delantero mexicano dio el visto bueno para el nuevo dorsal que usará el canterano del Guadalajara

El partido de México ante Ghana trajo muchos recuerdos a la afición de la Selección Mexicana, pues Armando González ha 'heredado' el número 14 que usaba Javier Hernández en los mejores momentos de su carrera con el Tri.

Ante esto, el máximo goleador de la Selección Mexicana ha reaccionado a quien será su posible sucesor, pues también ha salido de la cantera de las Chivas.

Hormiga González, con la Selección ante Ghana | MEXSPORT
Hormiga González, con la Selección ante Ghana | MEXSPORT

El heredero del 14

Una vez más a través de sus redes sociales, Javier Hernández publicó un vídeo, esta vez mostrando que se siente orgulloso de que la Hormiga sea el poseedor del 14 de la convocatoria más reciente del Vasco Aguirre a pocos días de la Copa del Mundo.

Con González siendo prácticamente uno de los delanteros del Mundial para México, Chicharito escribió: "La 14 de México está en buenas manos", agregando una referencia a sus iniciales: "CH14 x HG14" y terminando además con los emojis de chícharo y hormiga juntos, haciendo el paso de antorcha.

El jugador de las Chivas y actual delantero del Tri, reaccionó en los comentarios al mensaje de su excompañero de equipo; Armando no incluyó palabras, simplemente comentó algunos emojis demostrando el respeto que tiene por quien fuera una especie de mentor en el equipo rojiblanco.

¿Se repetirá la historia?

Javier Hernández tenía 22 años cuando fue seleccionado nacional por México en el Mundial de Sudáfrica 2010, en él, anotó un par de veces, una de ellas ante Francia y la otra en contra de Argentina en los Octavos de Final cuando fueron eliminados, casualmente siendo dirigidos por Javier Aguirre.

Si el Vasco decide llevar a la Hormiga como delantero para este Mundial, sería la primera vez que el canterano rojiblanco sea parte de un torneo veraniego, con la esperanza de la afición mexicana para que sea él uno de los protagonistas del Tri.

Aguirre y Chicharito en Sudáfrica 2010 durante juego ante Uruguay
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