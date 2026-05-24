¿Qué jugadores mexicanos apuntan a jugar su primer Mundial?

La Selección Mexicana comienza a perfilar su lista definitiva rumbo al Mundial 2026 y, además de los futbolistas de experiencia, habrá una nueva generación que vivirá su primera Copa del Mundo. Javier Aguirre apostaría por varios jóvenes y jugadores que llegan en buen momento futbolístico, buscando darle un nuevo rostro al Tri para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los nombres que más ilusiona es Gilberto Mora. El mediocampista de Xolos apunta a convertirse en una de las grandes joyas mexicanas del torneo. A su corta edad ya ha mostrado personalidad y calidad en Primera División, además de recibir oportunidades constantes con la Selección. Llegaría a su primer Mundial como una de las apuestas más importantes a futuro del futbol mexicano.

Gilberto Mora, con Selección Mexicana | MEXSPORT

El Rebaño Sagrado en el Tri

En la portería, Raúl 'Tala' Rangel también estaría viviendo su primera experiencia mundialista. El arquero de Chivas ha ganado protagonismo durante el proceso de Aguirre y actualmente pelea por la titularidad del Tri. Sus actuaciones recientes lo han colocado como uno de los porteros mexicanos con mejor nivel rumbo al 2026.

Otro futbolista que apunta a debutar en una Copa del Mundo es Erik Lira. El mediocampista de Cruz Azul se ha convertido en un jugador importante por su equilibrio, recuperación y salida de balón. Aguirre lo considera una pieza útil para darle estabilidad al medio campo y llegaría en uno de los mejores momentos de su carrera.

Erik Lira, con Selección Mexicana | MEXSPORT

En defensa destaca Israel Reyes. El jugador del América ha logrado consolidarse gracias a su versatilidad y regularidad. Puede desempeñarse como central o lateral, algo que le ha dado mucho valor dentro del proceso mundialista. Para Reyes, el 2026 representaría el torneo más importante de su carrera hasta ahora.

Otro nombre que genera expectativa es Mateo Chávez. El lateral surgido de Chivas dio el salto al futbol europeo con el AZ Alkmaar y eso le abrió las puertas de la Selección Mexicana. Chávez llega como una de las nuevas caras del Tri y con el objetivo de competir por un lugar en el once titular.

Mateo Chávez, en Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué otros jugadores de Chivas apuntan a jugar?

En ataque, Armando ‘Hormiga’ González y Guillermo Martínez también podrían vivir su primer Mundial. Ambos delanteros aprovecharon sus oportunidades en Liga MX y respondieron con goles durante el proceso de preparación. Aguirre ha buscado variantes ofensivas y los dos delanteros aparecen como opciones importantes para complementar a Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

Brian Gutiérrez es otro de los futbolistas jóvenes que podrían aparecer en la lista final. El atacante ha sido uno de los jugadores observados por Aguirre durante los amistosos previos y recientemente marcó ante Ghana, dejando buenas sensaciones rumbo al torneo.