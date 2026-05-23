'Memote' Martínez advierte a Cruz Azul: Pumas tiene un plan para la Final de vuelta

Guillermo Martínez, delantero de Pumas y de la Selección Mexicana, dejó claro que el conjunto universitario tiene una estrategia definida para encarar la Final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul.

Después del partido amistoso entre México y Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, el atacante auriazul habló sobre lo hecho por Pumas en la Final de ida y aseguró que, aunque el planteamiento no haya sido del agrado de todos, el equipo confía plenamente en el plan diseñado por Efraín Juárez.

Memote Martínez tras anotar gol a Necaxa en Liga MX I IMAGO7

'Memote' manda mensaje previo a la Final

Martínez reveló que pudo ver el partido de Ida entre Pumas y Cruz Azul, encuentro en el que el conjunto universitario apostó por un estilo práctico para mantenerse con vida en la serie por el título del Clausura 2026.

La vi, el equipo lo hizo bastante bien, a la vista de los demás fue algo no tan grato, pero el equipo tiene un plan que se va a llevar a cabo y solo Dios sabrá lo que tiene destinado para el club

Con estas palabras, el delantero de Pumas advirtió que el cuadro auriazul no cambiará su idea para la Final de vuelta, en la que buscará superar a Cruz Azul y conquistar el octavo campeonato de Liga MX en la historia de la institución.

Efraín Juárez en la Final de Liga MX vs Cruz Azul | MEXSPORT

Además, 'Memote' Martínez realizará una visita especial a sus compañeros en el partido definitivo, pues estará presente en la tribuna para apoyar a Pumas en busca del título y ante la posibilidad de un festejo universitario.

Guillermo Martínez habla de su momento con la Selección Mexicana

El atacante también se refirió a su participación con la Selección Mexicana en el amistoso ante Ghana, duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc, donde consiguió marcar un gol y volvió a levantar la mano en la competencia interna del Tricolor.

"Más que competencia, todos somos un complemento, cada quién tiene cualidades diferentes, lo más importante es llevar a México a lo más alto, nada está seguro, solo Dios sabe qué tiene destinado para mí, mientras haya oportunidad, me voy a aferra"

Guillermo Martínez y su festejo tras anotar ante Ghana l IMAGO7