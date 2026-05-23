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Noel León, mexicano en Fórmula 2, logra su primera victoria en el categoría

Noel León, piloto mexicano | @Formula2
Emiliano Arias Pacheco 16:19 - 23 mayo 2026
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El piloto regiomontano ganó la carrera sprint del Gran Premio de Canadá

El público mexicano se enamoró de Sergio 'Checo' Pérez por sus grandes actuaciones en la Categoría Reina, sin embargo, ya hay otros pilotos nacionales que reclaman su derecho a las ovaciones. Uno de ellos es Noel León, corredor del equipo Campos Racing en la Fórmula 2, quien consiguió su primera victoria en la categoría.

El oriundo de Monterrey ganó la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, en la tercera fecha del calendario de la Fórmula 2. El piloto de la escudería española largó desde la segunda fila, pero fiel al espíritu combativo mexicano, logró escalar posiciones a lo largo de la competencia.

Noel León, piloto mexicano | @Formula2

León aprovechó varias situaciones clave en la carrera, entre ellas un safety car, que le sirvió para adelantar a Gabriele Mini del equipo MP; el italiano dominó en casi toda la competición. 

El regiomontano aguantó todo lo posible al italiano y, con comodidad, se llevó su primera victoria en el trazado de Montreal. "¡Ganadores! Muy buena carrera y estoy muy contento con el coche, con el equipo y con el increíble trabajo que han estado haciendo. Estoy súper feliz con esta primera victoria."

Noel León, piloto mexicano | @Formula2

Victoria que alienta

La victoria no fue obra de la casualidad, pues en Australia el mexicano mostró sus condiciones y logró su primer podio de la temporada. En Melbourne, Noel León terminó en segundo lugar; también en la carrera sprint.

Después de un par de malos resultados, el mexicano logró recomponer el camino en Miami, al conseguir un cuarto lugar después de la desastrosa carrera en Australia y la sprint de Florida. 

¿Qué sigue para Noel León?

Ahora, el piloto de Campos Racing intentará refrendar su gran momento en la carrera del Gran Premio de Canadá, pactada a 39 vueltas en el Circuito Gilles Villeneuve. El horario para ver a Noel León será a las 10:05 de la mañana, tiempo del centro de México.

Noel León, piloto mexicano | @Formula2
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