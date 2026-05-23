Sprint del GP de Canadá: Checo luce con su mejor resultado en Cadillac; Russell se lleva la carrera

El Circuito Gilles Villeneuve fue testigo de una de las actuaciones más sólidas de Sergio “Checo” Pérez desde su llegada a Cadillac. Aunque el resultado final terminó siendo amargo, el piloto mexicano dejó sensaciones positivas durante el Sprint del Gran Premio de Canadá gracias a una carrera inteligente, agresiva y con una evidente administración de neumáticos que confirmó la evolución de la escudería estadounidense.

Desde las primeras vueltas, el tapatío mostró un ritmo competitivo que pocas veces se le había visto este año. Lejos de desgastar sus neumáticos en el arranque, Checo apostó por una estrategia paciente y efectiva que le permitió mantenerse en la pelea dentro del grupo medio de la parrilla. Mientras otros pilotos sufrían con la degradación, el mexicano encontró consistencia y velocidad en un circuito que históricamente le ha sentado bien.

Checo Pérez en el Sprint de Canadá l AP

Cadillac, además, continúa mostrando señales claras de crecimiento. Las mejoras aerodinámicas implementadas para este fin de semana dieron resultados alentadores y permitieron que Pérez peleara de tú a tú con equipos más consolidados. Incluso durante varios giros, el mexicano rodó con tiempos competitivos frente a monoplazas que en teoría siguen estando un escalón arriba.

Desafortunada sanción

La carrera parecía encaminada a un resultado positivo para Checo, quien cruzó la meta en la posición 11 después de una conducción inteligente y sin errores importantes. Sin embargo, horas más tarde llegó el golpe para el mexicano. Los comisarios determinaron que Pérez había sacado de la pista a Liam Lawson durante una intensa batalla en las últimas vueltas, motivo por el cual recibió una penalización de 10 segundos.

La sanción terminó siendo dolorosa para el piloto de Guadalajara, ya que cayó hasta el lugar 14 de la clasificación oficial del Sprint. Aun así, dentro del equipo Cadillac existe optimismo por el rendimiento mostrado durante el fin de semana, pues el auto dejó mejores sensaciones tanto en ritmo de carrera como en manejo de neumáticos, uno de los puntos más débiles en las primeras fechas de la temporada.

Checo Pérez con su Cadillac en Canadá l AP

¿Quiénes se quedaron en el podio?

Mientras tanto, en la parte alta de la parrilla, George Russell fue el gran dominador de la jornada. El piloto británico hizo válida su pole position y controló la carrera de principio a fin para quedarse con la victoria y los ocho puntos del Sprint, confirmando el gran momento que vive Mercedes en el campeonato.

Russell se queda con el Sprint de Canadá l AP

Detrás de Russell apareció Lando Norris, quien volvió a demostrar la competitividad de McLaren al quedarse con el segundo lugar tras una intensa presión durante gran parte de la carrera en este circuito de Norteamérica.