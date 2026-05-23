Bruno Fernandes gana el premio al Jugador del Año en la Premier League con el Manchester United

El capitán del Manchester United se corona como el mejor futbolista del año en Inglaterra tras igualar el récord histórico de 20 asistencias y comandar el regreso de los Red Devils a la Champions League.

El mediocampista y capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, fue galardonado oficialmente este sábado como el Jugador de la Temporada 2025-26 de la Premier League.

El impacto de Fernandes bajo las órdenes de Michael Carrick ha sido el pilar fundamental para el resurgimiento del equipo de Old Trafford, el cual aseguró la tercera posición del campeonato y amarró su boleto de regreso a la próxima edición de la Champions League, dejando atrás los fantasmas de la temporada anterior.

Bruno Fernandes, de Portugal, en duelo ante la Selección Mexicana | MEXSPORT

El luso se convierte además en el primer futbolista del Manchester United en alzar este prestigioso premio desde que lo consiguiera el defensor Nemanja Vidic en la campaña 2010-11.

Dominio absoluto en el futbol inglés

El rendimiento de Bruno Fernandes en el terreno de juego no solo se midió por su liderazgo, sino por estadísticas que ya forman parte de la historia de la liga, firmó un total de ocho goles y alcanzó la impresionante cifra de 20 pases para anotación, igualando el récord histórico de más asistencias en un solo año de Premier League.

Al consagrarse como el máximo generador de juego en Inglaterra, creando un total de 132 oportunidades de gol a lo largo del certamen, superando por un amplio margen a su más cercana competencia, Dominik Szoboszlai del Liverpool, quien registró 89.

Bruno Fernandes rompe récord de David Beckham | AP